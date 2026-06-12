Home > धर्म > Hastrekha Shastra: अगर आपके हाथ में है ये रेखा, तो नहीं होगी धन की कमी; मिल सकती है बेशुमार संपत्ति

Hastrekha Shastra: अगर आपके हाथ में है ये रेखा, तो नहीं होगी धन की कमी; मिल सकती है बेशुमार संपत्ति

Hastrekha Shastra: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, आपकी हथेली का रंग, उंगलियों की बनावट और भाग्य रेखा आपके आर्थिक हालात के कई राज खोल सकती हैं. ऐसे में आइए कि हाथ की कौन-सी रेखाएं और शुभ निशान व्यक्ति को अपार धन और यश का वरदान दिला सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: June 12, 2026 2:47:48 PM IST

हाथ में छिपा है धन का राज
हाथ में छिपा है धन का राज


Hastrekha Shastra: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली की रेखाएं, आकार और निशान व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और भविष्य के बारे में संकेत देते हैं. माना जाता है कि हथेली का रंग भी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है. साफ और चमकदार हथेली को अच्छी आर्थिक स्थिति से जोड़ा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन-सी रेखाएं और रंग व्यक्ति के धनवान बनने के संकेत देते हैं. 

  • हथेली में कालापन : हथेली में अगर कालापन होता है, तो धन का आभाव जिंदगीभर रहता है. 
  • हथेली में पीलापन : हथेली पर पीलापन होने का मतलब धन का प्राप्ति होती है, लेकिन बीमारियों का खर्च उठाना पड़ता है. 
  • हथेली का गुलाबा होना: अगर आपकी हथेली गुलाबी रंग की है, तो समृद्धि और यश से भरा जीवन होगा. 

अंगुलियों के मुताबिक धन की स्थिति

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर अंगुली लंबी, पतली है, तो पैसे और यश के लिए अच्छी मानी जाती है. अंगुलियों में गाठें होने का मतलब है, आपको आर्थिक तौर पर उतार-चढ़ाव देखना होगा. अंगूठा सख्त होने का मतलब धन आता भी है और बचता भी है. हस्तरेखा के मुताबिक, अगर कनिष्ठा अंगुलि अधिक लंबी है, तो व्यक्ति अपार धन कमाता है. 

You Might Be Interested In

हाथ की रेखाएं बताती हैं पैसे की स्थिति

  • अगर भाग्य रेखा कलाई (मणिबंध) से शुरू होकर हथेली के बीच तक जाती है, तो धन लाभ के योग बनते हैं.
  • सूर्य पर्वत पर यदि दोहरी रेखा दिखाई दे, तो व्यक्ति को अच्छा धन प्राप्त होता है.
  • अगर भाग्य रेखा से कोई शाखा बुध पर्वत की ओर जाती है, तो बिजनेस से पैसा कमाने के अवसर मिलते हैं.

Bharat Bhagya Vidhata Review: क्या कंगना रनौत ने फिल्म के साथ किया न्याय? जानें कैसी है फिल्म की कहानी

क्या बताते हैं हथेली के पर्वत? 

  • हाथ में दो मुख्य पर्वत धन की स्थिति को दर्शाते हैं—शुक्र और बृहस्पति.
  • अगर बृहस्पति पर्वत उभरा और अच्छा हो, तो व्यक्ति अपनी मेहनत और इच्छा से पैसा कमाता है.
  • अगर शुक्र पर्वत मजबूत हो, तो व्यक्ति धन कमाने के साथ-साथ विलासिता और आराम पर ज्यादा खर्च करता है.

ऐश्वर्या-तब्बू संग किया काम, स्टारडम भी देखा, फिर फ्लॉप करियर के बाद साफ करने पड़े टॉयलेट

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शनिवार को भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो...

June 12, 2026

कौन हैं सपना चौधरी के पति?

June 11, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 11, 2026

कौन से फल खाने से कम होगी बालों की समस्या

June 11, 2026

सायोनी घोष ने राजनीति में कब रखा कदम?

June 11, 2026

Gym के बिना Hit-Fit रहने का सीक्रेट मंत्र!

June 11, 2026
Hastrekha Shastra: अगर आपके हाथ में है ये रेखा, तो नहीं होगी धन की कमी; मिल सकती है बेशुमार संपत्ति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hastrekha Shastra: अगर आपके हाथ में है ये रेखा, तो नहीं होगी धन की कमी; मिल सकती है बेशुमार संपत्ति
Hastrekha Shastra: अगर आपके हाथ में है ये रेखा, तो नहीं होगी धन की कमी; मिल सकती है बेशुमार संपत्ति
Hastrekha Shastra: अगर आपके हाथ में है ये रेखा, तो नहीं होगी धन की कमी; मिल सकती है बेशुमार संपत्ति
Hastrekha Shastra: अगर आपके हाथ में है ये रेखा, तो नहीं होगी धन की कमी; मिल सकती है बेशुमार संपत्ति