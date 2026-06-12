Hastrekha Shastra: अगर आपके हाथ में है ये रेखा, तो नहीं होगी धन की कमी; मिल सकती है बेशुमार संपत्ति

Hastrekha Shastra: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली की रेखाएं, आकार और निशान व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और भविष्य के बारे में संकेत देते हैं. माना जाता है कि हथेली का रंग भी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है. साफ और चमकदार हथेली को अच्छी आर्थिक स्थिति से जोड़ा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन-सी रेखाएं और रंग व्यक्ति के धनवान बनने के संकेत देते हैं.

हथेली में कालापन : हथेली में अगर कालापन होता है, तो धन का आभाव जिंदगीभर रहता है.

हथेली में पीलापन : हथेली पर पीलापन होने का मतलब धन का प्राप्ति होती है, लेकिन बीमारियों का खर्च उठाना पड़ता है.

हथेली का गुलाबा होना: अगर आपकी हथेली गुलाबी रंग की है, तो समृद्धि और यश से भरा जीवन होगा.

अंगुलियों के मुताबिक धन की स्थिति

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर अंगुली लंबी, पतली है, तो पैसे और यश के लिए अच्छी मानी जाती है. अंगुलियों में गाठें होने का मतलब है, आपको आर्थिक तौर पर उतार-चढ़ाव देखना होगा. अंगूठा सख्त होने का मतलब धन आता भी है और बचता भी है. हस्तरेखा के मुताबिक, अगर कनिष्ठा अंगुलि अधिक लंबी है, तो व्यक्ति अपार धन कमाता है.

हाथ की रेखाएं बताती हैं पैसे की स्थिति

अगर भाग्य रेखा कलाई (मणिबंध) से शुरू होकर हथेली के बीच तक जाती है, तो धन लाभ के योग बनते हैं.

सूर्य पर्वत पर यदि दोहरी रेखा दिखाई दे, तो व्यक्ति को अच्छा धन प्राप्त होता है.

अगर भाग्य रेखा से कोई शाखा बुध पर्वत की ओर जाती है, तो बिजनेस से पैसा कमाने के अवसर मिलते हैं.

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क्या बताते हैं हथेली के पर्वत?

हाथ में दो मुख्य पर्वत धन की स्थिति को दर्शाते हैं—शुक्र और बृहस्पति.

अगर बृहस्पति पर्वत उभरा और अच्छा हो, तो व्यक्ति अपनी मेहनत और इच्छा से पैसा कमाता है.

अगर शुक्र पर्वत मजबूत हो, तो व्यक्ति धन कमाने के साथ-साथ विलासिता और आराम पर ज्यादा खर्च करता है.

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