क्या पैदा हो गया एक आंख वाला ‘दज्जाल’? आ गया कयामत का समय, मुसलमान बोले-अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे

Who Is Dajjal: इस्लामिक( कुरान शरीफ) में दज्जाल का जिक्र है। कहा जाता है ये दज्जाल एक दिन दुनिया तबाह कर देगा। वहीँ अब सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि एक आँख वाले बच्चा अब पैदा हो चुका है। वहीँ दावा किया जा रहा है कि कुरान में वर्णित 'दज्जाल' का जन्म इज़राइल में हुआ है।

Published By: Heena Khan
Published: August 18, 2025 13:48:00 IST

Who Is Dajjal: इस्लामिक( कुरान शरीफ) में दज्जाल का जिक्र है। कहा जाता है ये दज्जाल एक दिन दुनिया तबाह कर देगा। वहीँ अब सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि एक आँख वाले बच्चा अब पैदा हो चुका है। वहीँ दावा किया जा रहा है कि कुरान में वर्णित ‘दज्जाल’ का जन्म इज़राइल में हुआ है। वायरल तस्वीर में दिख रहे बच्चे की सिर्फ़ एक आँख है और वो भी उसके माथे के बीचों-बीच। बच्चे के चेहरे पर नाक तो नहीं है, लेकिन मुँह ज़रूर है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि दज्जाल इसराइल में पैदा होगा जिसकी एक आँख होगी। अब इसराइल में ये बच्चा पैदा हुआ है, अल्लाह हम सबकी हिफ़ाज़त करे। हमें सच्ची और पक्की तौबा अता करे। आमीन।

कौन है दज्जाल ?

इस तस्वीर के वायरल होने के बाद इजराइल से लेकर सऊदी तक हड़कंप मच गया था।  इतना ही नहीं इस दौरान कई लोगों ने इस तस्वीर को शेयर किया था और इसपर इसी तरह की प्रतिक्रिया दी थी। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में कहा गया कि, प्रलय के आगमन का संकेत ‘दज्जाल’ का आगमन है। वो एक आँख वाला होगा। उसकी दोनों आँखों के बीच ‘काफ़िर’ लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, भले ही वो अनपढ़ ही क्यों न हो। लेकिन काफ़िर उसे देख नहीं पाएगा। वो  खुद को ईश्वर होने का दावा करेगा। जो उसे ईश्वर मानेगा, उसे वो  अपने स्वर्ग में रखेगा और जो इनकार करेगा, उसे वो नर्क में डाल देगा।

इस समय आएगा दज्जाल 

दज्जाल के बारे में लिखा है कि जब वो आएगा, तब दुनिया में बुराई अपने चरम पर पहुँच चुकी होगी। हर तरफ़ क़त्लेआम, खून-खराबा और गंदी बुराइयाँ होंगी। दज्जाल के आने पर ये सब और भी बढ़ जाएगा। अंत में ईसा (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) फिर से धरती पर आएंगे और दज्जाल का नाश करेंगे।

पैदा हो गया वो लाल दज्जाल जो खत्म कर देगा दुनिया, Israel की जमीन पर लिया जन्म, मुसलमानों से लेकर यहूदी तक कर रहे  गुनाहों से तौबा

