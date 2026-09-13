Hartalika Teej Samagri List: 14 सितंबर को हरतालिका तीज, पूजा में क्या-क्या चाहिए? यहां देखें पूरी Checklist

Hartalika Teej 2026 Samagri List: हरतालिका तीज का व्रत सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना और अखंड सौभाग्य की कामना से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है. इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करके शिव-पार्वती का पूजन करती हैं. ऐसे में पूजा की तैयारी में जरा-सी चीज छूट जाए तो आखिरी वक्त पर परेशानी हो सकती है. अगर आप भी 14 सितंबर 2026 को हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हैं, तो पूजा से पहले यह चेकलिस्ट जरूर तैयार कर लें.

2026 में हरतालिका तीज 14 सितंबर को है. दिल्ली में पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:05 बजे से 7:06 बजे तक बताया गया है. हालांकि पूजा का समय शहर के अनुसार कुछ मिनट अलग हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना उचित है.

सबसे पहले पूजा की ये सामग्री रखें

हरतालिका तीज की पूजा के लिए पूजा की चौकी, साफ कपड़ा, कलश, जल, गंगाजल, दीपक, घी या तेल, रुई की बाती, धूप, अगरबत्ती, कपूर, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी चावल और चंदन जैसी सामान्य पूजन सामग्री तैयार रखें.

शिव-पार्वती पूजन के लिए क्या चाहिए?

इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है. पारंपरिक रूप से शिव-पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर रखी जा सकती है. कई परंपराओं में मिट्टी या बालू से शिव-पार्वती की प्रतीकात्मक प्रतिमा बनाकर पूजन करने का भी उल्लेख मिलता है. पूजा के लिए बेलपत्र, फूल, माला, फल, नैवेद्य, मिठाई और पंचामृत की सामग्री रख सकते हैं. भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है.

सुहाग की सामग्री न भूलें

हरतालिका तीज पर सुहाग सामग्री का भी खास महत्व माना जाता है. इसके लिए सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, कंघी, काजल, चुनरी, साड़ी या वस्त्र और अन्य श्रृंगार सामग्री रखी जा सकती है. अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सुहाग की सामग्री में बदलाव भी हो सकता है.

फल और प्रसाद की तैयारी

पूजा के लिए केले, सेब, नारियल, अनार, मौसमी फल और अन्य उपलब्ध फल रखे जा सकते हैं. इसके अलावा मिठाई या घर में बना प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है. पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों को पहले से साफ करके एक जगह रखना बेहतर रहेगा.

पूजा से पहले बना लें पूरी Checklist

पूजा चौकी, साफ कपड़ा, कलश, जल, गंगाजल, दीपक, धूप, कपूर, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चंदन, बेलपत्र, फूल, माला, फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत की सामग्री, शिव-पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर और सुहाग सामग्री पहले से तैयार रखें.