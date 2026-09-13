Home > धर्म > Hartalika Teej Samagri List: 14 सितंबर को हरतालिका तीज, पूजा में क्या-क्या चाहिए? यहां देखें पूरी Checklist

Hartalika Teej Samagri List: 14 सितंबर को हरतालिका तीज, पूजा में क्या-क्या चाहिए? यहां देखें पूरी Checklist

Hartalika Teej 2026 Samagri List:  हरतालिका तीज के इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करके शिव-पार्वती का पूजन करती हैं. ऐसे में पूजा की तैयारी में जरा-सी चीज छूट जाए तो आखिरी वक्त पर परेशानी हो सकती है. अगर आप भी 14 सितंबर 2026 को हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हैं, तो पूजा से पहले यह चेकलिस्ट जरूर तैयार कर लें.

By: Lalit Kumar | Published: September 13, 2026 5:04:39 PM IST

Hartalika Teej 2026 samgree list
Hartalika Teej 2026 samgree list


Hartalika Teej 2026 Samagri List:  हरतालिका तीज का व्रत सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना और अखंड सौभाग्य की कामना से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है. इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करके शिव-पार्वती का पूजन करती हैं. ऐसे में पूजा की तैयारी में जरा-सी चीज छूट जाए तो आखिरी वक्त पर परेशानी हो सकती है. अगर आप भी 14 सितंबर 2026 को हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हैं, तो पूजा से पहले यह चेकलिस्ट जरूर तैयार कर लें. 

2026 में हरतालिका तीज 14 सितंबर को है.  दिल्ली में पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:05 बजे से 7:06 बजे तक बताया गया है. हालांकि पूजा का समय शहर के अनुसार कुछ मिनट अलग हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना उचित है. 

You Might Be Interested In

सबसे पहले पूजा की ये सामग्री रखें

हरतालिका तीज की पूजा के लिए पूजा की चौकी, साफ कपड़ा, कलश, जल, गंगाजल, दीपक, घी या तेल, रुई की बाती, धूप, अगरबत्ती, कपूर, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी चावल और चंदन जैसी सामान्य पूजन सामग्री तैयार रखें. 

शिव-पार्वती पूजन के लिए क्या चाहिए?

इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है. पारंपरिक रूप से शिव-पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर रखी जा सकती है. कई परंपराओं में मिट्टी या बालू से शिव-पार्वती की प्रतीकात्मक प्रतिमा बनाकर पूजन करने का भी उल्लेख मिलता है. पूजा के लिए बेलपत्र, फूल, माला, फल, नैवेद्य, मिठाई और पंचामृत की सामग्री रख सकते हैं. भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. 

सुहाग की सामग्री न भूलें

हरतालिका तीज पर सुहाग सामग्री का भी खास महत्व माना जाता है. इसके लिए सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, कंघी, काजल, चुनरी, साड़ी या वस्त्र और अन्य श्रृंगार सामग्री रखी जा सकती है. अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सुहाग की सामग्री में बदलाव भी हो सकता है. 

फल और प्रसाद की तैयारी

पूजा के लिए केले, सेब, नारियल, अनार, मौसमी फल और अन्य उपलब्ध फल रखे जा सकते हैं. इसके अलावा मिठाई या घर में बना प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है. पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों को पहले से साफ करके एक जगह रखना बेहतर रहेगा. 

पूजा से पहले बना लें पूरी Checklist

पूजा चौकी, साफ कपड़ा, कलश, जल, गंगाजल, दीपक, धूप, कपूर, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चंदन, बेलपत्र, फूल, माला, फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत की सामग्री, शिव-पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर और सुहाग सामग्री पहले से तैयार रखें. 

Tags: Dharmhartalika teej 2026religion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?

September 12, 2026

क्या है बिग बॉस 20 की रीति तिवारी का धोनी...

September 12, 2026

एल्युमिनियम फॉयल के 6 जबरदस्त कमाल, कभी सोचे नहीं होंगे!

September 12, 2026

बाप-बेटे दोनों के साथ रोमांस करने वालीं बॉलीवुड हसीनाएं

September 12, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026
Hartalika Teej Samagri List: 14 सितंबर को हरतालिका तीज, पूजा में क्या-क्या चाहिए? यहां देखें पूरी Checklist

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hartalika Teej Samagri List: 14 सितंबर को हरतालिका तीज, पूजा में क्या-क्या चाहिए? यहां देखें पूरी Checklist
Hartalika Teej Samagri List: 14 सितंबर को हरतालिका तीज, पूजा में क्या-क्या चाहिए? यहां देखें पूरी Checklist
Hartalika Teej Samagri List: 14 सितंबर को हरतालिका तीज, पूजा में क्या-क्या चाहिए? यहां देखें पूरी Checklist
Hartalika Teej Samagri List: 14 सितंबर को हरतालिका तीज, पूजा में क्या-क्या चाहिए? यहां देखें पूरी Checklist
Hartalika Teej Samagri List: 14 सितंबर को हरतालिका तीज, पूजा में क्या-क्या चाहिए? यहां देखें पूरी Checklist