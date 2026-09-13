Home > धर्म > Hartalika Teej Mehndi Design: तीज पर लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन, हाथों की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद

Hartalika Teej Mehndi Design: तीज पर लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन, हाथों की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद

Hartalika Teej 2026 Mehndi Design: हरतालिका तीज का त्योहार सुहाग, प्रेम और शिव-पार्वती की भक्ति से जुड़ा है. इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ सोलह शृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी रचाकर अपने शृंगार को पूरा करती हैं. अगर आप इस बार हरितालिका तीज पर कुछ नया और ट्रेंडिंग ट्राई करना चाहती हैं, तो इन मेहंदी डिजाइनों को जरूर देखें.

By: Lalit Kumar | Published: September 13, 2026 4:38:32 PM IST

Hartalika Teej 2026 Mehndi Design
Hartalika Teej 2026 Mehndi Design


Hartalika Teej 2026 Mehndi Design: इस बार हरतालिका तीज 14 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और कुंवारी लड़की अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत करती हैं. बता दें कि, हरतालिका तीज का त्योहार सुहाग, प्रेम और शिव-पार्वती की भक्ति से जुड़ा है. इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ सोलह शृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी रचाकर अपने शृंगार को पूरा करती हैं. ऐसे में मेहंदी सिर्फ हाथों की सजावट नहीं, बल्कि तीज के उत्सव और उमंग का भी हिस्सा बन जाती है. अगर आप इस बार हरितालिका तीज पर कुछ नया और ट्रेंडिंग ट्राई करना चाहती हैं, तो इन मेहंदी डिजाइनों को जरूर देखें. 

तीज पर ये मेहंदी डिजाइन बढ़ा देंगे खूबसूरती

1. शिव-पार्वती थीम वाली मेहंदी: हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की कथा बेहद खास मानी जाती है. ऐसे में हाथों पर शिव-पार्वती की आकृति वाली मेहंदी बेहद खूबसूरत लगेगी. हथेली के बीच में शिव-पार्वती की जोड़ी और उसके आसपास बेल-पत्तियों, फूलों और छोटे-छोटे पैटर्न का इस्तेमाल डिजाइन को आकर्षक बना सकता है. यह डिजाइन खासतौर पर उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है, जो तीज की धार्मिक थीम को मेहंदी में दिखाना चाहती हैं. 

You Might Be Interested In

2. अरेबिक फ्लोरल मेहंदी डिजाइन: अगर आपको ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है, तो अरेबिक स्टाइल ट्राई कर सकती हैं. इसमें बड़े फूल, पत्तियां और बेल का पैटर्न हाथों पर एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ता हुआ बनाया जाता है. उंगलियों पर हल्का डिजाइन रखने से हाथों को स्टाइलिश और मॉडर्न लुक मिलता है. 

3. मंडला मेहंदी डिजाइन: मंडला पैटर्न इन दिनों मेहंदी में काफी पसंद किया जाता है. हथेली के बीच में गोल मंडला डिजाइन बनाकर उसके चारों ओर बारीक डिटेलिंग की जा सकती है. उंगलियों पर छोटे पैटर्न और कलाई पर सिंपल बेल इसे एलिगेंट लुक देते हैं. 

4. मिनिमल मेहंदी डिजाइन: जो महिलाएं सिंपल और जल्दी लगने वाली मेहंदी चाहती हैं, उनके लिए मिनिमल डिजाइन बेहतर विकल्प है. इसमें उंगलियों पर छोटे फूल, पत्तियां, जालीनुमा पैटर्न या चांद-सितारे बनाए जा सकते हैं. कम समय में तैयार होने के बावजूद यह डिजाइन काफी स्टाइलिश नजर आता है. 

5. फुल हैंड ट्रेडिशनल मेहंदी: अगर आपको तीज पर हाथों में खूब गहरी और भरी हुई मेहंदी पसंद है, तो फुल हैंड ट्रेडिशनल डिजाइन चुनें.  इसमें मोर, फूल, पत्तियां, जालियां और पारंपरिक आकृतियों को मिलाकर पूरा पैटर्न तैयार किया जाता है. शादीशुदा महिलाओं के तीज लुक के साथ यह डिजाइन खास तौर पर खूबसूरत लगता है. 

तीज पर मेहंदी लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान

मेहंदी का डिजाइन चुनते समय अपनी पसंद और ड्रेस के रंग को ध्यान में रखें. अगर साड़ी या लहंगा भारी है, तो मिनिमल या अरेबिक मेहंदी संतुलित लुक दे सकती है. वहीं, सिंपल आउटफिट के साथ फुल हैंड या शिव-पार्वती थीम वाली मेहंदी आकर्षण बढ़ा सकती है. मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए पारंपरिक घरेलू नुस्खों के बजाय अच्छी क्वालिटी की मेहंदी का इस्तेमाल करें और त्वचा पर जलन या एलर्जी हो तो सावधानी बरतें.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?

September 12, 2026

क्या है बिग बॉस 20 की रीति तिवारी का धोनी...

September 12, 2026

एल्युमिनियम फॉयल के 6 जबरदस्त कमाल, कभी सोचे नहीं होंगे!

September 12, 2026

बाप-बेटे दोनों के साथ रोमांस करने वालीं बॉलीवुड हसीनाएं

September 12, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026
Hartalika Teej Mehndi Design: तीज पर लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन, हाथों की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hartalika Teej Mehndi Design: तीज पर लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन, हाथों की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद
Hartalika Teej Mehndi Design: तीज पर लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन, हाथों की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद
Hartalika Teej Mehndi Design: तीज पर लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन, हाथों की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद
Hartalika Teej Mehndi Design: तीज पर लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन, हाथों की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद
Hartalika Teej Mehndi Design: तीज पर लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन, हाथों की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद