Home > धर्म > Hartalika Teej 2026: तीज पर व्रती महिलाएं न करें ये 5 गलतियां! वरना अधूरा रह जाएगा व्रत, पूजा से पहले जान लें नियम

Hartalika Teej 2026: तीज पर व्रती महिलाएं न करें ये 5 गलतियां! वरना अधूरा रह जाएगा व्रत, पूजा से पहले जान लें नियम

Hartalika Teej 2026 Vrat Rules: हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए आस्था, प्रेम और सुहाग का बेहद खास पर्व माना जाता है. इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं.  आइए जानते हैं हरतालिका तीज पर किन नियमों का पालन करना चाहिए.

By: Lalit Kumar | Published: September 13, 2026 3:04:38 PM IST

Hartalika teej vrat 2026
Hartalika teej vrat 2026


Hartalika Teej 2026 Vrat Rules: हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए आस्था, प्रेम और सुहाग का बेहद खास पर्व माना जाता है. इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं.  मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए तीज के व्रत में नियम और श्रद्धा का विशेष महत्व बताया गया है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस व्रत के दौरान कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है? आइए जानते हैं हरतालिका तीज पर किन नियमों का पालन करना चाहिए. 

तीज पर व्रती महिलाएं क्या करें, क्या न करें

1. व्रत का संकल्प सोच-समझकर लें: हरतालिका तीज को कई महिलाएं निर्जला व्रत के रूप में रखती हैं. इसलिए व्रत शुरू करने से पहले अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है. धार्मिक मान्यता में व्रत का उद्देश्य भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा है, खुद को कष्ट देना नहीं. स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें. 

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2. पूजा में रखें साफ-सफाई रखें: तीज के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने और पूजा स्थल को स्वच्छ रखने की परंपरा है. पूजा सामग्री को भी साफ स्थान पर रखना चाहिए. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा श्रद्धा और विधि-विधान से करने की मान्यता है. 

3. शिव-पार्वती की पूजा करें: हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. कई जगह महिलाएं मिट्टी या बालू से शिव-पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करती हैं. इसके साथ गणेश जी की पूजा और तीज व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है. 

4. व्रत के दौरान मन को शांत रखें: धार्मिक मान्यता के अनुसार, व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है. इस दिन मन, वचन और कर्म से संयम रखने की सलाह दी जाती है. किसी से विवाद करना, क्रोध करना या अपशब्द बोलना व्रत की भावना के विपरीत माना जाता है. 

5. व्रत खोलने में जल्दबाजी न करें: हरतालिका तीज का व्रत कई क्षेत्रों में अगले दिन पूजा के बाद पारण करके पूरा किया जाता है. इसलिए अपने स्थानीय पंचांग और परंपरा के अनुसार ही व्रत का पारण करें. केवल सुनी-सुनाई जानकारी के आधार पर नियम न बदलें. 

Tags: Dharmhartalika teej 2026religion news
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