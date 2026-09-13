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Hartalika Teej Katha: तीज पर माता पार्वती की कथा के बिना अधूरा है व्रत, सुनने से पूरा होगा व्रत और मिलेगा अखंड सौभाग्य

Hartalika Teej 2026 Katha: हरतालिका तीज का व्रत आते ही महिलाओं के मन में माता पार्वती की वह तपस्या याद आती है, जिसके आगे स्वयं महादेव को भी झुकना पड़ा था. यही कथा हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी सबसे प्रमुख पौराणिक मान्यताओं में से एक है. अगर आप व्रत हैं तो जरूर पढ़िए ये कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 13, 2026 7:06:56 PM IST

Hartalika Teej Katha: तीज पर माता पार्वती की कथा के बिना अधूरा है व्रत, सुनने से पूरा होगा व्रत और मिलेगा अखंड सौभाग्य


Hartalika Teej 2026 Katha: 14 सितंबर 2026 दिन सोमवार को ब्रह्म योग में हरतालिका तीज है. हरतालिका तीज का व्रत आते ही महिलाओं के मन में माता पार्वती की वह तपस्या याद आती है, जिसके आगे स्वयं महादेव को भी झुकना पड़ा था. कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए ऐसी कठोर साधना की थी, जिसे सुनकर आज भी मन श्रद्धा से भर जाता है. घने जंगल की गुफा, रेत से बनाया शिवलिंग, अन्न-जल का त्याग और वर्षों तक किया गया तप… माता पार्वती अपने संकल्प से जरा भी विचलित नहीं हुईं. आखिर उनकी तपस्या सफल हुई और महादेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए. यही कथा हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी सबसे प्रमुख पौराणिक मान्यताओं में से एक है. अगर आप व्रत हैं तो जरूर पढ़िए ये कथा-  

जब पार्वती जी के सामने आया बड़ा धर्मसंकट

पौराणिक कथा के अनुसार, माता सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने हिमालयराज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और पार्वती कहलाईं. बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा था. समय बीतने के साथ एक दिन नारद मुनि हिमालयराज के पास पहुंचे और उन्होंने पार्वती के विवाह का प्रस्ताव भगवान विष्णु के साथ रखा. 

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हिमालयराज इस प्रस्ताव से प्रसन्न हो गए, लेकिन जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो उनके मन को बहुत दुख हुआ. उनका संकल्प तो भगवान शिव को पति रूप में पाने का था. अब एक तरफ पिता की इच्छा थी और दूसरी तरफ उनका अपना प्रण. 

सहेलियां पार्वती को ले गईं घने जंगल में

कथा के अनुसार, पार्वती जी की सहेलियां उनकी मनोदशा समझ गईं. वे उन्हें महल से दूर एक घने जंगल में ले गईं, जहां एक गुफा में पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी. उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और उसी की पूजा करते हुए कठोर तपस्या करने लगीं. मौसम बदला, वर्ष बीते, लेकिन पार्वती जी का संकल्प नहीं बदला. 

अन्न-जल त्यागकर भी नहीं छोड़ी शिव भक्ति

मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर व्रत और तप किया. उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया और कठिन परिस्थितियों में भी साधना जारी रखी. कहा जाता है कि भूख लगने पर उन्होंने सूखे बेलपत्र तक का सेवन किया, लेकिन महादेव को पति रूप में पाने का संकल्प नहीं छोड़ा. उनकी अटूट साधना और भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए. 

आखिर सामने आए भोलेनाथ

एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा. पार्वती जी ने महादेव को ही पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की. भगवान शिव ने उनकी मनोकामना स्वीकार कर ली और उन्हें आशीर्वाद दिया. बाद में हिमालयराज भी पार्वती जी तक पहुंचे. बेटी की कठिन तपस्या और उनके संकल्प की पूरी बात जानने के बाद उन्होंने महादेव के साथ उनका विवाह स्वीकार कर लिया. इसके बाद विधि-विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ. 

इसलिए खास है हरतालिका तीज की कथा

मान्यता है कि माता पार्वती ने जिस दृढ़ संकल्प और तपस्या से महादेव को प्राप्त किया, उसी की स्मृति में हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है. इस दिन महिलाएं शिव-पार्वती की पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुहाग की मंगलकामना की जाती है. 

Tags: Dharmhartalika teej 2026religion news
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