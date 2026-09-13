Hartalika Teej 2026: 14 सितंबर को हरितालिका तीज, पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रखेंगी व्रत, तृतीया तिथि और पूजा मुहूर्त

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत इस बार तारीख को लेकर थोड़ा भ्रम पैदा कर रहा था. हालांकि, तमाम उतार-चढ़ाव के बाद हरितालिका तीज की डेट फाइनल हो गई है. बता दें कि, तृतीया तिथि 13 सितंबर की सुबह शुरू होगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन की सुख-समृद्धि के लिए यह कठिन व्रत रखती हैं. वहीं, अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं. आइए जानते हैं हरतालिका तीज 2026 पर तृतीया तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त-

14 सितंबर को रखा जाएगा हरतालिका तीज व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. साल 2026 में यह तिथि 13 सितंबर की सुबह 7:08 बजे शुरू होकर 14 सितंबर की सुबह 7:06 बजे तक रहेगी. चूंकि 14 सितंबर को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत सोमवार, 14 सितंबर 2026 को रखा जाएगा.

हरतालिका तीज 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार, 14 सितंबर को हरतालिका तीज की प्रातःकालीन पूजा का शुभ समय लगभग सुबह 6:05 बजे से 7:06 बजे तक है. अलग-अलग स्थानों पर सूर्योदय के समय में अंतर होने के कारण पूजा के मुहूर्त में कुछ मिनट का बदलाव हो सकता है.

क्यों रखा जाता है हरतालिका तीज का व्रत?

पौराणिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. कहा जाता है कि उनकी सखी उन्हें एकांत स्थान पर ले गई थीं, ताकि वे भगवान शिव की आराधना कर सकें और उनका विवाह भगवान विष्णु से न हो. इसी प्रसंग से हरतालिका तीज का नाम जुड़ा माना जाता है.

इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं. कई स्थानों पर मिट्टी या बालू से शिव-पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया जाता है. मान्यता है कि श्रद्धा से इस व्रत को करने से दांपत्य जीवन में सुख-शांति और अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है.

तीज पर बनता है सुहाग और भक्ति का खास संगम

हरतालिका तीज केवल व्रत का पर्व नहीं, बल्कि शिव-पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण का उत्सव भी है. इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और तीज के गीत गाते हुए माता पार्वती से अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली की प्रार्थना करती हैं. यही वजह है कि सावन के बाद आने वाला यह पर्व महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है.