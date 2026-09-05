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Hartalika Teej 2026: 13 या 14 सितंबर… हरतालिका तीज का व्रत कब है? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Hartalika Teej 2026 Date: हरतालिका तीज का नाम आते ही सुहागिन महिलाओं के मन में मेहंदी, सोलह शृंगार और भगवान शिव-पार्वती की पूजा की तस्वीर उभरने लगती है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से कठिन व्रत रखती हैं. लेकिन, इस बार हरतालिका तीज की तारीख को लेकर काफी असमंजस है. पंचांग के अनुसार जानिए- सही तारीख, पूजा का शुभ समय और पूजा विधि-

By: Lalit Kumar | Published: September 5, 2026 1:16:08 PM IST

Hartalika Teej 2026: 13 या 14 सितंबर… हरतालिका तीज का व्रत कब है? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि


Hartalika Teej 2026 Date: हरतालिका तीज का नाम आते ही सुहागिन महिलाओं के मन में मेहंदी, सोलह शृंगार और भगवान शिव-पार्वती की पूजा की तस्वीर उभरने लगती है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से कठिन व्रत रखती हैं. वहीं, अविवाहित युवतियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं. लेकिन, इस बार हरतालिका तीज की तारीख को लेकर काफी असमंजस है. कोई कहता है कि, व्रत 13 सितंबर को रखा जाएगा तो कोई कहता 14 सितंबर को? पंचांग के अनुसार जानिए- सही तारीख, पूजा का शुभ समय और पूरी पूजा विधि-

13 या 14 सितंबर, कब है हरतालिका तीज?

हिंदू पंचांग के अनुसार, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है. इस बार तृतीया तिथि की शुरुआत 13 सितंबर 2026 को सुबह 7:09 बजे होगी और इसका समापन 14 सितंबर 2026 को सुबह 7:07 बजे होगा. ऐसे में उदया तिथि के नियम के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026 को रखा जाएगा. यही वजह है कि 13 और 14 सितंबर को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

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हरतालिका तीज पर पूजा का शुभ मुहूर्त

हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए सुबह 6:05 बजे से 7:06 बजे तक का समय शुभ बताया जा रहा है. इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:41 बजे तक रहेगा. हालांकि, अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और पंचांग गणना के कारण मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है. इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय की पुष्टि करना उचित रहेगा.

कैसे करें हरतालिका तीज की पूजा?

हरतालिका तीज के दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ या नए वस्त्र धारण करती हैं. इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने व्रत का संकल्प लिया जाता है.

पूजा के लिए मिट्टी या रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई या स्थापित की जाती हैं. इन्हें लकड़ी की चौकी पर रखकर विधि-विधान से पूजा की जाती है.

इसके बाद शिव-पार्वती को फूल, बेलपत्र, चंदन, धूप-दीप, फल और मिठाई अर्पित की जाती है. सुहागिन महिलाएं माता पार्वती को सोलह शृंगार की सामग्री भी अर्पित करती हैं. पूजा के दौरान हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाती है और अंत में भगवान शिव-पार्वती की आरती की जाती है.

क्यों खास है हरतालिका तीज?

धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. इसी तप और संकल्प से जुड़ा होने के कारण हरतालिका तीज को महिलाओं के लिए विशेष महत्व वाला पर्व माना जाता है.

Tags: Dharmhartalika teej 2026religion news
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