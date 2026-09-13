Hartalika Teej 2026: तीज पर साड़ी के इन 5 रंगों से निखरेगा आपका लुक, जानें कौन-सा कलर रहेगा सबसे खास

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज सिर्फ व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि सुहागिन महिलाओं के सजने-संवरने का भी खास मौका है. इस बार हरियालिका तीज 14 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रही है. इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार कर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं. ऐसे में साड़ी का रंग भी पूरे लुक को खास बना देता है. अगर आप भी इस बार हरतालिका तीज पर सबसे खूबसूरत और पारंपरिक लुक चाहती हैं, तो साड़ी के रंग का चुनाव सोच-समझकर करें. लाल से लेकर हरे और गुलाबी तक, कुछ रंग ऐसे हैं जो तीज के मौके पर बेहद खूबसूरत लगते हैं. आइए जानते हैं उन 5 रंगों के बारे में, जिन्हें आप इस तीज पर ट्राई कर सकती हैं.

1. लाल साड़ी में दिखेंगी बेहद खूबसूरत

लाल रंग को सुहाग, प्रेम और शुभता से जोड़कर देखा जाता है. यही वजह है कि तीज जैसे त्योहार पर लाल साड़ी महिलाओं की पहली पसंद रहती है. लाल बनारसी, सिल्क या जरी वाली साड़ी के साथ गोल्डन ज्वेलरी आपके पारंपरिक लुक को और निखार सकती है.

2. हरा रंग देगा ताजगी वाला लुक

हरियाली और खुशहाली से जुड़ा हरा रंग भी तीज के लिए शानदार विकल्प है. आप चाहें तो गहरे हरे रंग की साड़ी के साथ गोल्डन बॉर्डर चुन सकती हैं. इसके साथ हरी चूड़ियां और हल्की गोल्ड ज्वेलरी आपके लुक को बेहद खूबसूरत बनाएगी.

3. गुलाबी साड़ी में दिखेगा एलिगेंट लुक

अगर आप लाल रंग से हटकर कुछ पहनना चाहती हैं तो गुलाबी रंग चुन सकती हैं. पिंक सिल्क या बनारसी साड़ी के साथ मोती या कुंदन की ज्वेलरी खूबसूरत लगेगी. खासकर सॉफ्ट पिंक शेड आपको सादगी के साथ स्टाइलिश लुक देगा.

4. पीला रंग बनाएगा सबसे अलग

पीला रंग खुशी, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक माना जाता है. तीज पर पीले रंग की साड़ी के साथ लाल या हरे रंग का ब्लाउज कंट्रास्ट में पहना जा सकता है. फूलों वाली ज्वेलरी और मेहंदी के साथ यह लुक और भी सुंदर लगेगा.

5. मैरून साड़ी में मिलेगा रॉयल लुक

अगर आप तीज पर थोड़ा रॉयल और क्लासी अंदाज चाहती हैं तो मैरून रंग की साड़ी बेहतरीन विकल्प हो सकती है. मैरून सिल्क या वेलवेट-बॉर्डर वाली साड़ी के साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और मांगटीका आपके लुक को खास बना सकते हैं.

तीज पर साड़ी के साथ इन चीजों का रखें ध्यान

साड़ी का रंग चुनने के साथ ब्लाउज, ज्वेलरी, मेहंदी और मेकअप का तालमेल भी जरूरी है. बहुत ज्यादा एक्सेसरीज की जगह साड़ी के हिसाब से एक-दो स्टेटमेंट ज्वेलरी पीस चुनें. याद रखें, सबसे खूबसूरत लुक वही होता है जिसमें आपका पारंपरिक अंदाज और आपकी अपनी पसंद दोनों नजर आएं.