Hartalika Teej 2025: व्रत, शायरी और शुभकामनाओं के रंगों में महिलाएं मना रहीं त्योहार

Hartalika Teej हर साल महिलाओं के समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस बार 2025 में त्योहार और भी खास बन गया क्योंकि महिलाएं सिर्फ व्रत नहीं रख रही हैं, बल्कि शायरी और शुभकामनाओं के साथ अपने जज्बात व्यक्त कर रही हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे WhatsApp, Instagram और Facebook पर इस साल कई ट्रेंडिंग शायरी और मैसेज शेयर किए गए। इन शायरी के जरिए महिलाएं अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा रही हैं और त्योहार के रंगों को और बढ़ा रही हैं।

इस साल की लोकप्रिय शायरी और wishes

• शायरी:

• सखी तू बता कैसे निभाऊं व्रत, तेरी खुशियों में ही बसी मेरी रात।

• तेरा व्रत, मेरी दुआएं, तेरी भक्ति, मेरी खुशियां।

• हर तेरी पूजा में खुशियों का दीप जले, तेरी भक्ति से सजी रहे हर राह।

• शुभकामनाएं और मैसेज:

• Hartalika Teej की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि बनी रहे।

• व्रत और भक्ति के इस पावन अवसर पर आपके परिवार में सुख-शांति बनी रहे।

• तीज के इस खास दिन पर आपको मिले ढेर सारी खुशियां और प्रेम।

व्रत और उत्सव की परंपरा

1.उपवास और पूजा: महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान और देवी पार्वती की पूजा करती हैं।

2.सजावट और श्रृंगार: लाल-हरे परिधान और हाथों में मेहंदी का रंग त्योहार को और सुंदर बनाता है।

3. भजन और शायरी: समूह में भजन और शायरी सुनना पर्व को और रंगीन बनाता है।

4. खुशियों का आदान-प्रदान: मिठाई और उपहार बाँटकर त्योहार का आनंद दोगुना किया जाता है।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।