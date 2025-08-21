Home > धर्म > Hartalika Teej 2025: तीज व्रत का महत्व और सही तिथि कौन-सी है? जानें खास बातें

Hartalika Teej 2025: तीज व्रत का महत्व और सही तिथि कौन-सी है? जानें खास बातें

HartalikaTeej 2025: हरतालिका तीज एक खास त्योहार है जो खासतौर पर महिलाएं बड़ी खुशी और श्रद्धा के साथ मनाती हैं। यह त्योहार सावन के महीने में आता है और इसे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के रूप में जाना जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती से सुखी और अपने शादी शुदा जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए करती हैं।हम आपको ये भी बात दे की इस पर्व को भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष को बनाया जाता हैं,

Published By: Komal Kumari
Published: August 21, 2025 22:13:16 IST

HartalikaTeej 2025: हरतालिका तीज एक खास त्योहार है जो खासतौर पर महिलाएं बड़ी खुशी और श्रद्धा के साथ मनाती हैं। यह त्योहार सावन के महीने में आता है और इसे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के रूप में जाना जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती से सुखी और अपने शादी शुदा जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए करती हैं।हम आपको ये भी बात दे की इस पर्व को भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष को बनाया जाता हैं, इस दिन हर महिला मंदिर में जाके शिव -पार्वती की आराधना करती है और अगर इस बार आप लोग शिवलिंग पर फूल, फल, बेलपत्र चढ़ाया जाये और साथ में शिव जी पर जलाभिषेक करते है तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं और साथ ही जिसको शादी करना हैं उसको मनचाहा वर मिलने की इच्छा पूरी होती है।हरतालिका तीज हर महिला के लिए काफी ज्यादा खास है और इसका मतलब भी उतना ही खास होता है साथ ही हम आपको बात दे की हर्तालिका तीज का मतलब होता हैसभी बाधाओं को दूर करने वाली

 

इस दिन महिलाएं कितने समए तक व्रत रखती है

इस दिन महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए पूरा व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। व्रत के दौरान वे रिवाजों के हिसाब से   महिलाये साड़ी पहनती हैं और सुंदर श्रृंगार भी करती हैं और गीत भगवान शिव का पाठ इस त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाती हैं।

 हरतालिका तीज खास क्यो माना जाता हैं

इस दिन जो महिला भी व्रत रखती है उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए उसके  जहाँ परिवार और मित्र मिलकर खुशियाँ बाटनी चाहिए । तीज का यह पर्व न सिर्फ भगवान शिव-परिवारी की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि महिलाओं की प्रेम,  शक्ति का भी उत्सव है। यह त्योहार एकता, प्रेम और संस्कृतियों को जीवित रखने का सुन्दर माध्यम भी है।इसलिए इसे काफी खास माना जाता हैं।

 हरतालिका तीज किस- किस राज्यों में बनाया जाता हैं

हरतालिका तीज कुछ खास जगहाओ पर ही धूमधाम से मनाया जाता है जेसे की उत्तर प्रदेश , राजस्थान,मध्य प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं। यहां की कुछ खास मान्यताएं जहां पर यहां की महिलाएं मिट्टी से शिव जी का पूरा परिवार बनाकर उसकी पूजा करी जाती हैं । तो इसी के साथ जानते है की इस साल हरतालिका तीज कब बनाई जाएगी

 हरतालिका तीज 2025 शुभ दिन

 इस साल तृतीया तिथि की शुरुवात 25 अगस्त 2025 को  दोपहर 12 बज के 34 मिनट पर स्टार्ट हो जाएगी और 26 अगस्त 2025 1 बजकर 54 मिनट पर है और अगर हम पूजा की मुहूर्त की बात करे तो हरतालिका तीज  पर पहला मुहूर्त 4 बजकर 27 मिनट से सुबह के 5:12 मिनट तक रहेगा और हर किसी के लिए अलग समय हैं जिसमे आप शिव जी के पूजा में लिन हो जाते है ।

