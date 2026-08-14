Hariyali Teej 2026: पहली बार रख रही हैं तीज का व्रत? ऐसे करें शिव-पार्वती की पूजा, जानें झूला झूलने की परंपरा

Hariyali Teej 2026 Puja Vidhi: सावन की हरियाली, हाथों में मेहंदी, हरे रंग की चूड़ियों की खनक और झूले पर गूंजते तीज के लोकगीत… हरियाली तीज का नाम आते ही यही खूबसूरत तस्वीर आंखों के सामने आती है. इस बार यह पर्व और भी खास है, क्योंकि 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन पड़ रहे हैं. इस दिन महिलाएं सुबह से ही पूजा-पाठ में जुट जाती हैं. सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं. यह लंबा व्रत बेहद कठिन माना जाता है.खासकर वे महिलाएं जो पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं, उनके मन में पूजा विधि, मुहूर्त और व्रत के नियमों को लेकर कई सवाल हो सकते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन से जुड़ा पर्व है. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना से व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की कामना से यह व्रत कर सकती हैं.

हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है?

पौराणिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया. इसी कारण हरियाली तीज को प्रेम, समर्पण और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है. दरअसल, सावन में चारों तरफ हरियाली छाने के कारण इस पर्व को हरियाली तीज कहा जाता है. महिलाएं इस दिन हरे वस्त्र और चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और सोलह शृंगार करती हैं.

पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं ऐसे करें पूजा

सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें. पूजा स्थल को साफ करके चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें. परंपरा के अनुसार मिट्टी या बालू से भी इनकी आकृतियां बनाई जा सकती हैं. इसके बाद माता पार्वती को सोलह शृंगार की सामग्री जैसे सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां, बिंदी, चुनरी आदि अर्पित करें. भगवान शिव को जल, बेलपत्र, फूल, अक्षत, धतूरा आदि चढ़ाएं. इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ें या सुनें और धूप-दीप जलाकर आरती करें.

झूला झूलने की परंपरा क्यों है?

हरियाली तीज पर झूला झूलने की परंपरा सबसे आकर्षक लोक परंपराओं में से एक है. मान्यता है कि माता पार्वती के भगवान शिव से पुनर्मिलन की खुशी में उनकी सखियों ने उनके लिए झूला डाला था. तभी से तीज पर झूला झूलने और लोकगीत गाने की परंपरा चली आ रही है.पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में इसकी खास रौनक देखने को मिलती है.

हरियाली तीज 2026 का पूजा मुहूर्त

दिए गए पंचांग के अनुसार हरियाली तीज की तिथि 14 अगस्त शाम 6:46 बजे से शुरू होकर 15 अगस्त शाम 5:28 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा. पूजा के लिए 15 अगस्त को सूर्योदय से सुबह 9:08 बजे तक का समय शुभ बताया गया है. व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के बाद कथा और आरती करें. अगले दिन पूजा, दान-पुण्य और पारंपरिक विधि पूरी करने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है.