Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज 2026 कब है? जानिए पूजा का शुभ तरीका, व्रत के नियम और कथा

Hariyali Teej 2026: सावन का महीना अपने साथ हरियाली, बारिश और भक्ति का अनोखा संगम लेकर आता है. इसी पावन माह में मनाया जाने वाला हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है. यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण, दांपत्य सुख और पारिवारिक खुशहाली का उत्सव भी माना जाता है. हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवनसाथी की कामना करती हैं.

कब मनाई जाएगी हरियाली तीज 2026?

हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का पर्व हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है. वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 12 अगस्त 2026, बुधवार को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी.

माता पार्वती और शिव विवाह से जुड़ी है मान्यता

पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी. उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था. मान्यता है कि यह शुभ घटना सावन शुक्ल तृतीया के दिन ही हुई थी. इसी कारण हरियाली तीज को शिव-पार्वती के दिव्य मिलन का पर्व भी कहा जाता है.

सुहागिनों के लिए क्यों खास है यह व्रत?

हरियाली तीज को अखंड सौभाग्य का पर्व माना जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला या श्रद्धानुसार व्रत रखकर माता गौरी और भगवान शिव की पूजा करती हैं.धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक करने से वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और स्थिरता बनी रहती है. वहीं अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवनसाथी मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है. ऐसे करें हरियाली तीज की पूजा-

सुबह करें पवित्र शुरुआत

व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ हरे या लाल रंग के वस्त्र धारण करें. हरा रंग ह रियाली, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.

शिव-पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें

पूजा स्थान पर मिट्टी या धातु की भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद विधि-विधान से पूजा प्रारंभ करें.

सुहाग सामग्री अर्पित करें

पूजा में सुहाग का पिटारा विशेष रूप से शामिल किया जाता है. इसमें मेहंदी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, काजल और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है.

भगवान शिव को अर्पित करें ये चीजें

भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और अक्षत अर्पित करें. वहीं माता गौरी को सोलह श्रृंगार अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.

व्रत कथा सुनना जरूरी

धार्मिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज की पूजा व्रत कथा के बिना अधूरी मानी जाती है. इसलिए पूजा के अंत में व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए.

मेहंदी और झूले का विशेष महत्व

हरियाली तीज के साथ मेहंदी और झूलों की परंपरा भी जुड़ी हुई है. मान्यता है कि हाथों पर रची मेहंदी जितनी गहरी होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य उतना ही अधिक होता है. इस दिन महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और उत्सव का आनंद उठाती हैं. कई स्थानों पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है.

घेवर और मालपुए से बढ़ती है त्योहार की मिठास

हरियाली तीज का उत्सव पारंपरिक व्यंजनों के बिना अधूरा माना जाता है. इस दिन विशेष रूप से घेवर, मालपुआ और अन्य मिठाइयां बनाई जाती हैं. महिलाएं एक-दूसरे को तीज की शुभकामनाएं देती हैं और परिवार के साथ इस पर्व की खुशियां साझा करती हैं.

क्या करें?

सात्विक भोजन ग्रहण करें.

दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता करें.

माता-पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें.

घर में सकारात्मक और शांत वातावरण बनाए रखें.

श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत का पालन करें.

क्या न करें?

काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचें.

क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष की भावना न रखें.

तामसिक भोजन का सेवन न करें.

किसी का अपमान या अनादर न करें.

प्रेम, समर्पण और सौभाग्य का संदेश देता है हरियाली तीज

हरियाली तीज केवल धार्मिक अनुष्ठान का पर्व नहीं, बल्कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समर्पण को मजबूत करने का अवसर भी है. सावन की हरियाली के बीच मनाया जाने वाला यह त्योहार जीवन में सकारात्मकता, खुशहाली और पारिवारिक सौहार्द का संदेश देता है.