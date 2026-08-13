Hariyali Teej 2026: 14 या 15 अगस्त… हरियाली तीज कब है? जानें सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और पर्व की रोचक कथा

Hariyali Teej 2026 Kab hain: सावन की हरियाली, झूलों की रौनक, हाथों में सजी मेहंदी और सोलह शृंगार… हरियाली तीज आते ही पूरे माहौल में उत्सव की रंगत घुल जाती है. लेकिन, इस बार इस पर्व की तारीख को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन है. ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर, हरियाली तीज 14 अगस्त को है या 15 अगस्त को? पंचांग के अनुसार, तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम शुरू होकर 15 अगस्त की शाम तक रहेगी, इसलिए उदया तिथि के आधार पर हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026, शनिवार को रखा जाएगा.

14 अगस्त को शुरू होगी तृतीया तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, हरियाली तीज सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. इस साल तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 को शाम 6:46 बजे शुरू होगी और 15 अगस्त को शाम 5:28 बजे समाप्त होगी. चूंकि 15 अगस्त को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए इसी दिन हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा. यानी अगर आपके मन में 14 और 15 अगस्त को लेकर असमंजस है, तो व्रत की तारीख 15 अगस्त ही मानें.

हरियाली तीज पर क्यों रखा जाता है व्रत?

हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से जोड़कर देखा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया. इसी वजह से हरियाली तीज को सुहाग और दांपत्य सुख का पर्व माना जाता है. विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन में प्रेम की कामना से व्रत रखती हैं. वहीं अविवाहित कन्याएं भी मनचाहे वर की कामना से इस दिन शिव-पार्वती की पूजा करती हैं.

पूजा के लिए कौन से मुहूर्त शुभ रहेंगे?

15 अगस्त को हरियाली तीज के दिन कई शुभ मुहूर्त बताए गए हैं. पंचांग आधारित जानकारी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:35 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:08 बजे तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 7:06 से 7:29 बजे तक रहेगा. वहीं अमृत काल रात 8:18 से 9:53 बजे तक बताया गया है. पूजा का वास्तविक समय स्थानीय सूर्योदय और पंचांग के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए अपने शहर के अनुसार मुहूर्त देखना बेहतर रहेगा.

झूले, मेहंदी और सोलह शृंगार की है खास परंपरा

हरियाली तीज सिर्फ व्रत और पूजा का पर्व नहीं है. इस दिन महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सोलह शृंगार करती हैं और सावन के गीत गाते हुए झूला झूलती हैं. कई जगहों पर विवाहित बेटियों को मायके से सिंधारा भेजने की परंपरा भी है, जिसमें कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी और मिठाइयां आदि शामिल होती हैं. सावन में चारों ओर फैली हरियाली के बीच मनाया जाने वाला यह पर्व प्रकृति और वैवाहिक जीवन की खुशियों का खूबसूरत संगम भी माना जाता है.

इस बार खास क्यों है हरियाली तीज?

इस साल हरियाली तीज ऐसे समय पड़ रही है जब सावन अपने अंतिम चरण में है और देश के कई हिस्सों में मानसून की हरियाली अपने चरम पर है. इसलिए मंदिरों से लेकर घरों तक शिव-पार्वती की पूजा और सावन के पारंपरिक रंग देखने को मिलेंगे.