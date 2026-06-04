Hariyali Amavasya 2026 Date: सावन, अमावस्या और सूर्य ग्रहण का महासंयोग! जानिए क्यों खास मानी जा रही है 12 अगस्त की तिथि

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Hariyali Amavasya 2026 Date: सावन में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है. इस दिन लोग स्नान-दान करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं.
साल 2026 में हरियाली अमावस्या 12 अगस्त को पड़ रही है. खास बात यह है कि इसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा. हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पूजा-पाठ और शुभ कामों पर इसका असर नहीं माना जाएगा.
सावन हरियाली अमावस्या कब है?
सावन महीने की हरियाली अमावस्या इस बार बुधवार, 12 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी. अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 अगस्त को रात 1 बजकर 55 मिनट पर होगी और देर रात लगभग 11 बजे समाप्त होगी. पूरे दिन अमावस्या तिथि रहने के कारण इसी दिन स्नान, दान, पूजा-पाठ और पितरों के लिए तर्पण किया जाएगा.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान-पुण्य करने और पेड़ लगाने का विशेष महत्व बताया गया है.
क्यों खास रहेगी हरियाली अमावस्या 2026?
हरियाली अमावस्या वैसे भी सावन महीने में पड़ने के कारण बेहद शुभ मानी जाती है, लेकिन इस बार इसकी खास वजह सूर्य ग्रहण है.12 अगस्त 2026 को हरियाली अमावस्या के दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा. हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा और पूजा-पाठ, तर्पण तथा अन्य धार्मिक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकेंगे.भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण रात 8 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगा और रात 1 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगा.
हरियाली अमावस्या का महत्व
हरियाली अमावस्या को हरियाली और खुशहाली का पर्व माना जाता है. सावन के दौरान चारों ओर हरियाली छा जाती है, इसलिए इस दिन पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की परंपरा भी है.भगवान शिव की पूजा करते हैं
देशभर में कैसे मनाया जाता है यह पर्व?
हरियाली अमावस्या का उत्सव उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है.राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगह मेलों और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है.वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला उत्सव का समापन भी इसी दिन होता है. वहीं शिव मंदिरों में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार, अभिषेक और आरती की जाती है.
हरियाली अमावस्या पर क्या करें?
- सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें.
- शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.
- पितरों के लिए तर्पण करें.
- गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान दें.
- घर या आसपास किसी पौधे का रोपण करें.
- परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में हिस्सा लें.
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.