Home > धर्म > जितिया से भी कठिन है मिथिला का हरिवासल व्रत! 12 साल बाद बना दुर्लभ योग, जानें 4 दिनों तक क्या हैं कड़े नियम

जितिया से भी कठिन है मिथिला का हरिवासल व्रत! 12 साल बाद बना दुर्लभ योग, जानें 4 दिनों तक क्या हैं कड़े नियम

Harivasal Vrat 2026: मिथिला की धरती पर ऐसा ही एक कठिन व्रत मनाया जाता है, जिसे कई लोग जितिया व्रत से भी अधिक कठिन मानते हैं. खास बात यह है कि, इसका संयोग हर साल नहीं बनता, बल्कि कई वर्षों के अंतराल के बाद आता है. जानिए इस व्रत की खासियत, चार दिनों के कठिन नियम और इसे करने की पारंपरिक विधि-

By: Lalit Kumar | Published: September 20, 2026 1:22:52 PM IST

12 साल बाद बना दुर्लभ हरिवासल व्रत का योग. (AI)
12 साल बाद बना दुर्लभ हरिवासल व्रत का योग. (AI)


Harivasal Vrat 2026: कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्रत जिसमें आस्था की परीक्षा सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि लगातार चार दिनों तक होती है. न स्वादिष्ट भोजन का मोह, न पानी की एक बूंद… यहां तक कि रोजमर्रा के कुछ सामान्य कामों से भी दूरी बनानी पड़ती है. जी हां, मिथिला की धरती पर ऐसा ही एक कठिन व्रत मनाया जाता है, जिसे कई लोग जितिया व्रत से भी अधिक कठिन मानते हैं. खास बात यह है कि, इसका संयोग हर साल नहीं बनता, बल्कि कई वर्षों के अंतराल के बाद आता है. साल 2026 में एक बार फिर हरिवासल व्रत का दुर्लभ संयोग बना है. ऐसे में गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से जानते हैं इस व्रत की खासियत, चार दिनों के कठिन नियम और इसे करने की पारंपरिक विधि-

हरिवासल व्रत है बेहद खास

मिथिला की धार्मिक परंपराओं में हरिवासल व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है. मान्यता के अनुसार, यह व्रत भगवान हरि यानी भगवान विष्णु की आराधना से जुड़ा है. इस दौरान भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना भी की जाती है. जितिया व्रत को आमतौर पर कठिन निर्जला व्रतों में गिना जाता है, लेकिन मिथिला में हरिवासल को उससे भी कठिन माना जाता है. इसकी वजह सिर्फ निर्जला उपवास नहीं, बल्कि चार दिनों तक चलने वाली इसकी कठोर नियमावली है.

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संयम और नियमों का पालन जरूरी

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, हरिवासल व्रत का संयोग करीब 10 से 12 वर्षों के अंतराल में बनता है. इस बार 2026 में यह व्रत 21 सितंबर से 24 सितंबर तक मनाया जाएगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है और इसमें साधक को कई तरह के संयम और नियमों का पालन करना पड़ता है.

चार दिनों तक क्या करना होता व्रत?

हरिवासल व्रत की शुरुआत सोमवार, 21 सितंबर से होगी. पहले दिन एकभुक्त रहने की परंपरा बताई गई है. यानी दिन में एक समय भोजन और पानी लिया जाता है और इसके बाद व्रत रखा जाता है. इसके बाद मंगलवार और बुधवार यानी 22 और 23 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाता है. इस दौरान अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है. यही वजह है कि इसे बेहद कठिन व्रत माना जाता है.

गुरुवार, 24 सितंबर को व्रत का चौथा दिन होगा. इस दिन पूजा-पाठ के बाद ब्राह्मण भोजन कराने, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दक्षिणा देने और शाम को एक समय शुद्ध भोजन करने की परंपरा बताई गई है.

व्रत में इन नियमों का भी करना होता है पालन

हरिवासल व्रत केवल भोजन और पानी छोड़ने तक सीमित नहीं है. इस दौरान कई दूसरे नियमों का भी पालन करने की परंपरा है. मान्यता के अनुसार व्रती को दातुन या ब्रश करने से भी बचना होता है. इसके अलावा, झाड़ू लगाने और जूठे बर्तन को छूने से भी परहेज किया जाता है. पारण के दिन स्नान और पूजा के बाद व्रत खोलने की परंपरा है. इसके लिए गंगाजल या शरबत ग्रहण करना होता है.

कौन रख सकता है हरिवासल व्रत?

ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि परंपरा के अनुसार, महिला-पुरुष के अलावा बच्चे और बुजुर्ग भी यह व्रत कर सकते हैं. हालांकि, इसकी कठिन नियमावली को देखते हुए इसे वही व्यक्ति करे जो शारीरिक रूप से इतने लंबे समय तक उपवास और निर्जला रहने में सक्षम हो.

Tags: Dharmharivasal vrat 2026religion news
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