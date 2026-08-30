Hal Shashthi 2026: हल छठ कब है? 3 शुभ योग में होगा व्रत-पूजन, संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं रखेंगी निर्जला उपवास

Lalahi Chhath Kab Hai 2026: भाद्रपद मास प्रारंभ होते ही सनातन धर्म में व्रत एवं त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है. इन्हीं पर्वों में से हर छठ भी एक है. इसको हल छठ, ललही छठ बलदेव छठ, रंधन छठ, चंदन छठ, तिनछठी, तिन्नी छठ आदि नामों से भी जाना जाता है. यह पर्व जन्माष्टमी से दो दिन पहले कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है. यानी सप्तमी युक्त हलषष्टी का योग बनता है तब हर छठ पर्व मनाया जाता है. मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था. इस दिन माताएं निर्जला व्रत और पूजन करती हैं, ताकि उनकी संतान सुखी और स्वस्थ रहें.

इस बार हर छठ पूजा व्रत 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार को मनाया जाएगा. इस दिन व्रत पूजन का विशेष महत्व होता है. माना जाता है कि इस दिन जो महिलाएं सच्चे मन से व्रत-पूजन करती हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है. साथ ही अन्य भौतिक सुखों की भी प्राप्ति संभव होती है. अब सवाल है कि आखिर व्रत-पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या है पूजन विधि? इस बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषिकांत मिश्र शास्त्री-

हल छठ 2026 तारीख हल षष्ठी

वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 2 सितंबर को सुबह 6 बजकर 12 मिनट पर प्रारंभ होगी और 3 सितंबर को प्रात: 4 बजकर 25 मिनट पर खत्म होगी. सूर्योदय की तिथि के अनुसार, हल छठ या हल षष्ठी 2 सितंबर बुधवार को है.

3 शुभ योग में हल छठ

हल छठ के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं. सबसे पहले ध्रुव योग प्रात:काल से लेकर रात 09 बजकर 12 मिनट तक रहेगा, उसके बाद से व्याघात योग बनेगा और पूरी रात तक रहेगा.

वहीं रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग मध्य रात्रि 01:43 ए एम से लेकर 3 सितंबर को सुबह 06:00 ए एम तक रहेगा. हल छठ पर भरणी नक्षत्र प्रात:काल से लेकर 3 सितंबर को 01:43 ए एम तक है.

हर छठ व्रत-पूजन का शुभ मुहूर्त

हल छठ का ब्रह्म मुहूर्त 04:29 ए एम से 05:14 ए एम तक है, लेकिन उस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. हल छठ की पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद की जाती है, लेकिन स्थान विशेष के आधार पर अलग-अलग मान्यताएं और परंपराएं हो सकती हैं, उसका पालन करें.

हल छठ पर सूर्यास्त 06:42 पी एम पर होगा. उसके तुरंत बाद प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा. आप नीचे दिए गए शुभ चौघड़िया मुहूर्त को ध्यान में रखकर पूजा कर सकते हैं.

लाभ-उन्नति मुहूर्त: 05:59 ए एम से 07:35 ए एम

अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त: 07:35 ए एम से 09:10 ए एम

शुभ-उत्तम मुहूर्त: 10:45 ए एम से 12:21 पी एम

चर-सामान्य मुहूर्त: 03:31 पी एम से 05:06 पी एम

लाभ-उन्नति मुहूर्त: 05:06 पी एम से 06:42 पी एम

हल छठ पर भद्रा और राहुकाल

हल छठ के दिन राहुकाल दोपहर में 12:21 पी एम से 01:56 पी एम तक रहेगा, वहीं भद्रा 3 सितंबर को 04:25 ए एम से लेकर 06:00 ए एम तक रहेगी. इसका वास स्वर्ग में होगा.

हल छठ की पूजा विधि

हल छठ का यह व्रत आमतौर पर पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं. इस दिन वे पूरे विधि-विधान से पूजा पाठ करती हैं. हल षष्ठी की पर महिलाएं पुत्र की संख्या के हिसाब से 6 मिट्टी के बर्तनों में 6,7 भुने हुए अनाज या मेवा रखती हैं. हल षष्ठी पर महिलाएं गड्ढा बनाती हैं और उसे गोबर से लिपाई कर तालाब का रूप देती हैं. इसके बाद झरबेरी और पलाश की एक-एक शाखा बांधी जाती है और हर छठ को गाड़ा जाता है. पूजा के समय भुना हुआ चना, जौ की बालियां भी चढ़ाई जाती हैं. कहा जाता है कि व्रत के दौरान हल जोत कर उगाए अन्न का सेवन नहीं किया जाता. इस तरह पूजा पाठ कर रात्रि में चांद देख कर व्रत खोला जाता है. हालांकि, इस त्योहार को कई जगह भिन्न तरह भी मनाया जा सकता है.