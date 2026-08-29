Hanuman Setu: गोमती की बाढ़ भी नहीं हिला सकी चमत्कारी मंदिर! नीम करौली बाबा ने बताई थी ऐसी बात, फिर बना हनुमान सेतु

Hanuman Setu Lucknow: नीम करौली बाबा की महिमा आज कौन नहीं जानता है. इन्हें कलयुग में हनुमान जी का अवतार माना जाता है. इनके भक्त इन्हें महाराज जी के नाम से भी बुलाते हैं. कई लोग उनको नीब करौरी बाबा के नाम से भी जानते हैं. वैसे तो इनका आश्रम नैनीताल के कैंची धाम में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु (Hanuman Setu) में भी बाबा नीम करौली बाबा का आश्रम है, जो कि अब एक बहुत बड़े मंदिर में बदल चुका है और इसे हनुमान सेतु मंदिर के नाम से जाना जाता है.

गोमती नदी के किनारे स्थित हनुमान सेतु मंदिर देशभर में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है. इस मंदिर की खास पहचान भगवान हनुमान की विशाल सफेद संगमरमर की प्रतिमा है. मंदिर का इतिहास प्रसिद्ध संत नीम करौली बाबा से भी गहराई से जुड़ा बताया जाता है. भक्तों के बीच बाबा को ‘महाराज जी’ के नाम से भी जाना जाता है और कई अनुयायी उन्हें हनुमान जी का भक्त तथा कलयुग में हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं.

नीम करौली बाबा से जुड़ा है मंदिर का इतिहास

नीम करौली बाबा का प्रसिद्ध आश्रम उत्तराखंड के कैंची धाम में है, लेकिन लखनऊ का हनुमान सेतु भी उनकी स्मृतियों से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, बाबा ने यहां हनुमान मंदिर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. कहा जाता है कि, मंदिर के निर्माण से पहले गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण इस इलाके में बाढ़ का खतरा बना रहता था. वर्ष 1960 की बाढ़ के बाद प्रशासन की ओर से आसपास रहने वाले लोगों और बाबा से भी सुरक्षित स्थान पर चले जाने को कहा गया. लेकिन बाबा ने वहां से जाने से इनकार कर दिया.

लोकप्रिय कथा के अनुसार, बाबा ने कहा था, ‘मंदिर नहीं हटेगा, गोमती चाहे तो ले जाए.’ इसके बाद आई बाढ़ में बाबा की कुटिया के बह जाने की बात कही जाती है, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. भक्त इसे बजरंगबली की कृपा से जोड़कर देखते हैं.

पुल निर्माण में आईं अड़चनें

इसके बाद गोमती नदी पर पुल बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ. स्थानीय कथाओं के अनुसार, पुल निर्माण के दौरान कई तरह की परेशानियां सामने आने लगीं. निर्माण से जुड़े लोगों ने जब बाबा से मदद मांगी तो उन्होंने कथित तौर पर सलाह दी कि पुल बनाने से पहले वहां हनुमान जी का मंदिर बनाया जाए. बाबा की सलाह के बाद मंदिर निर्माण शुरू हुआ. मान्यता है कि इसके बाद मंदिर और पुल, दोनों का काम धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा और निर्माण पूरा हुआ. इसी वजह से आगे चलकर यह स्थान हनुमान सेतु के नाम से प्रसिद्ध हो गया.

26 जनवरी 1967 को हुआ मंदिर का शुभारंभ

बताया जाता है कि हनुमान सेतु मंदिर का शुभारंभ 26 जनवरी 1967 को हुआ था. इसके बाद से यह स्थान लखनऊ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हो गया. आज यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान हनुमान के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं. मंदिर से जुड़ी नीम करौली बाबा की कथाएं आज भी भक्तों के बीच श्रद्धा के साथ सुनाई जाती हैं. हालांकि, बाढ़ और निर्माण से जुड़ी कई बातें स्थानीय मान्यताओं और प्रचलित कथाओं के रूप में कही जाती हैं. यही आस्था, इतिहास और लोकविश्वास का मेल हनुमान सेतु मंदिर को लखनऊ की धार्मिक पहचान का खास हिस्सा बनाता है.