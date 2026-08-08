हनुमान जी का चित्र घर में कहां लगाएं? 99% लोग कर बैठते हैं गलती, फिर फायदे की जगह उठाने पड़ते हैं नुकसान!

Hanuman Ji Photo Vastu: घर में हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा लगाना शुभ माना जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इसे रखने की दिशा और तस्वीर का स्वरूप भी धार्मिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण माना जाता है? अक्सर लोग बिना सोचे-समझे किसी भी जगह हनुमान जी की तस्वीर लगा देते हैं और फिर इसे वास्तु दोष से जोड़कर देखते हैं. मान्यता है कि सही दिशा में सही स्वरूप की तस्वीर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और साहस का भाव बढ़ता है, जबकि कुछ चित्रों को घर के कुछ हिस्सों में लगाने से बचने की सलाह दी जाती है.

जिस घर में हनुमानजी का चित्र होता है वहां मंगल, शनि, पितृ और भूतादि का दोष नहीं रहता. अगर आप हनुमानजी के भक्त हैं तो घर में हनुमानजी के चित्र कहां और किस प्रकार के लगाएं यह जानना जरूरी है. अब सवाल है कि आखिर, हनुमान जी की तस्वीर घर में कहां लगानी चाहिए? हनुमान जी की फोटो लगाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए? आइए जानते हैं इससे जुड़ी प्रमुख धार्मिक और वास्तु मान्यताएं-

साक्षात एवं जाग्रत देव हैं हनुमान जी

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम भक्त हनुमान साक्षात एवं जाग्रत देव हैं. हनुमानजी की भक्ति जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी. कठिन इसलिए कि इसमें व्यक्ति को उत्तम चरित्र और मंदिर में पवित्रता रखना जरूरी है. इसकी अनदेखी से दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. हनुमानजी की भक्ति से चमत्कारिक रूप से संकट खत्म होकर भक्त को शांति और सुख प्राप्त होता है. विद्वान लोग कहते हैं कि जिसने एक बार हनुमानजी की भक्ति का रस चख लिया वह फिर जिंदगी में अपनी बाजी कभी हारता नहीं है. जो उसे हार नजर आती है वह अंत में जीत में बदल जाती है. ऐसे भक्त का कोई शत्रु नहीं होता.

किस दिशा में लगाएं हनुमानजी का चित्र

वास्तु के अनुसार हनुमानजी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए. यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए. दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमानजी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि, हनुमानजी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है. हनुमानजी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमानजी का चित्र देखकर लौट जाती है. इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है.

कहां न लगाएं हनुमान चित्र: शास्त्रों के अनुसार हनुमानजी बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी वजह से उनका चित्र शयनकक्ष में न रखकर घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ रहता है. शयनकक्ष में रखना अशुभ है.

भूत-प्रेत से बचने के लिए: यदि आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर है तो आप हनुमानजी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं. आप चाहे तो पंचमुखी हनुमानजी का चित्र मुख्य द्वारा के ऊपर लगा सकते हैं या ऐसी जगह लगाएं जहां से यह सभी को नजर आए. ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी.

पंचमुखी हनुमान: वास्तुविज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमानजी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और धन संपत्ति में वृद्घि होती है.

जलस्रोत दोष: यदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल स्रोत हो तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु बाधा, बीमारी व मन मुटाव देखने को मिलता है. इस दोष को दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाना चाहिए. जिनका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए दक्षिण पाश्चिम दिशा की तरफ हो.

बैठक रूप में: बैठक रूम में आप श्रीराम दरबार का फोटो लगाएं, जहां हनुमानजी प्रभु श्रीरामजी के चरणों में बैठे हुए हैं. इसके अलावा बैठक रूम में पंचमुखी हनुमानजी का चित्र, पर्वत उठाते हुए हनुमानजी का चित्र या श्रीराम भजन करते हुए हनुमानजी का चित्र लगा सकते हैं. ध्यान रखें कि उपरोक्त में से कोई एक चित्र लगा सकते हैं.

पर्वत उठाते हुए हनुमान: यदि यह चित्र आपके घर में है तो आपमें साहस, बल, विश्‍वास और जिम्मेदारी का विकास होगा. आप किसी भी परिस्‍थिति से घबराएंगे नहीं. हर परिस्थिति आपके समक्ष आपको छोटी नजर आएगी और तुरंत ही उसका समाधान हो जाएगा.

उड़ते हुए हनुमान: यदि यह चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नती, तरक्की और सफलता को कोई रोक नहीं सकता. आपमें आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा. निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे

श्रीराम भजन करते हुए हनुमान: यदि यह चित्र आपके घर में है तो आपमें भक्ति और विश्‍वास का संचार होगा. यह भक्ति और विश्‍वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार है.