Home > धर्म > हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना है तो जानें मंगलवार के नियम, भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानिए पूजा से जुड़ी ये बातें

हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना है तो जानें मंगलवार के नियम, भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानिए पूजा से जुड़ी ये बातें

mangalwar ke niyam: मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है. व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से करना, 21 या 45 मंगलवार तक व्रत रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, बूंदी का भोग लगाना और नारंगी रंग का उपयोग करना शुभ माना जाता है. नियमों के साथ किया गया व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति और संकटों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 22, 2026 7:02:53 PM IST

बजरंगबली की कृपा पाने का आसान तरीका, मंगलवार को करें ये काम
बजरंगबली की कृपा पाने का आसान तरीका, मंगलवार को करें ये काम


mangalwar ke niyam: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली शक्ति, साहस, भक्ति और संकटों से रक्षा करने वाले देवता हैं. माना जाता है कि जो भक्त मंगलवार के दिन सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ उनकी पूजा-अर्चना करता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है. कहा जाता है कि हनुमान जी का नाम स्मरण करने और उनके मंत्रों का जाप करने मात्र से भक्तों के भय, संकट और जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं. इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंगलवार का व्रत रखते हैं और विशेष पूजा करते हैं.

सिर्फ व्रत नहीं, नियमों का पालन भी है जरूरी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि उससे जुड़े नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है. माना जाता है कि पूजा-पाठ के दौरान अपनाए गए कुछ विशेष नियम और उपाय भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने में सहायक हो सकते हैं. यदि मंगलवार का व्रत विधि-विधान और अनुशासन के साथ किया जाए तो बजरंगबली की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है. आइए जानते हैं मंगलवार व्रत और पूजा से जुड़े महत्वपूर्ण नियम.

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किस मंगलवार से शुरू करना चाहिए व्रत?

धार्मिक परंपराओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंगलवार का व्रत शुरू करना चाहता है तो उसे किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से इसकी शुरुआत करनी चाहिए. इसे शुभ माना जाता है और व्रत की सफलता के लिए अनुकूल माना जाता है.

21 या 45 मंगलवार का व्रत क्यों माना जाता है शुभ?

मान्यता है कि मंगलवार का व्रत 21 या 45 मंगलवार तक करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है. कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने तक भी यह व्रत करते हैं, लेकिन 21 और 45 मंगलवार की संख्या विशेष रूप से शुभ मानी जाती है.

ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी दी जाती है सलाह

मंगलवार व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करने को महत्वपूर्ण माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे व्रत की पवित्रता बनी रहती है और साधक का मन पूजा-पाठ में अधिक एकाग्र हो पाता है.

हनुमान मंदिर जाकर करें परिक्रमा

मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करना शुभ माना जाता है. श्रद्धालुओं को मंदिर में जाकर हनुमान जी की परिक्रमा करने और यथाशक्ति बंदरों को भोजन कराने की भी सलाह दी जाती है. इसे सेवा और दान का प्रतीक माना जाता है.

व्रत में एक समय भोजन करने की परंपरा

धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगलवार व्रत में केवल एक बार भोजन करना उचित माना जाता है. व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को संयम और सात्विकता का पालन करने की सलाह दी जाती है.

काले और सफेद वस्त्र पहनने से क्यों बचते हैं श्रद्धालु?

मंगलवार व्रत के दौरान काले और सफेद रंग के वस्त्र पहनने से बचने की परंपरा बताई गई है. इसके स्थान पर लाल, नारंगी या केसरिया रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि ये रंग हनुमान जी से जुड़े हुए माने जाते हैं.

हनुमान चालीसा का पाठ और बूंदी का भोग

मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके साथ ही बजरंगबली को बूंदी का भोग लगाने की परंपरा भी प्रचलित है. मान्यता है कि इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.

नारंगी रंग का विशेष महत्व

पूजा के दौरान नारंगी या केसरिया रंग को विशेष महत्व दिया जाता है. श्रद्धालुओं को नारंगी वस्त्र धारण करने, हनुमान जी को नारंगी रंग के फूल अर्पित करने और पूजा सामग्री में भी इस रंग का अधिक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है.

व्रत तभी माना जाता है पूर्ण जब नियमों का हो पालन

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब श्रद्धालु श्रद्धा और अनुशासन के साथ सभी नियमों का पालन करें. माना जाता है कि ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के संकटों को दूर करने में सहायता मिलती है.

Tags: mangalwar ke niyam
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