Hanuman Ji: मंगलवार को हनुमान जी को कैसे करें प्रसन्न? जानें सही पूजा विधि और मंत्र

Hanuman Ji: मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन सही विधि से पूजा करने पर वे तुरंत प्रसन्न होते हैं, कष्ट दूर करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. बजरंगबली हनुमान जी पूजा-अर्चना सही विधि से करने से फल की प्राप्ति होती है. जाने हैं मंगलवार के दिन पूजा विधि, नियम और मंत्र.

मंगलवार को कैसे करें हनुमान जी की पूजा?

इस दिन सुबह उठकर हनुमान जी का नाम लें.

पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्धकरें.

इस दिन हनुमान जी के प्रिय रंग लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनें.

हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें.

उनके समक्ष दीपक जलाएं.

हनुमान जी को चढ़ाएं उनकी प्रिय चीजें

लाल फूल अर्पित करें.

सिंदूर और चमेली का तेल

तुलसी दल

गुड़-चना, बूंदी या बेसन के लड्डू

लाल वस्त्र या चोला

हनुमान चालीसा या सुंदरकाण्ड का पाठ

मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकाण्ड का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है.

आरती करें

अंत में हनुमान जी की आरती अवश्य करें.

मंगलवार के नियम

मंगलवार को क्या करें?

• ब्रह्मचर्य का पालन

• जरूरतमंद को भोजन दान

मंगलवार को न करें यह काम

• मांस, मदिरा और तामसिक भोजन

• झूठ बोलना, क्रोध और अपशब्द

• अत्यधिक दिखावा

• किसी का अपमान

मंगलवार को पढ़े जाने वाले प्रभावशाली मंत्र

“ॐ हनुमते नमः”

“ॐ हनुमते संकटमोचनाय हुं”

“ॐ ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय स्वाहा”

