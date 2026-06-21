Home > धर्म > हनुमान जी को भी झुकना पड़ा था इन 3 योद्धाओं के सामने! एक ने योग शक्ति से हराया, तो दूसरे ने किया था बंदी

हनुमान जी को भी झुकना पड़ा था इन 3 योद्धाओं के सामने! एक ने योग शक्ति से हराया, तो दूसरे ने किया था बंदी

Defeat of Hanuman: हनुमान जी को हिंदू धर्म में शक्ति, भक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है. रामायण और अन्य धार्मिक कथाओं में उन्हें अजेय योद्धा बताया गया है. हालांकि कुछ पौराणिक और लोक कथाओं में तीन ऐसे योद्धाओं का उल्लेख मिलता है, जिनके सामने हनुमान जी को झुकना पड़ा या उन्होंने युद्ध से स्वयं को अलग कर लिया. इनमें महान योगी मच्छिंद्रनाथ, रावण पुत्र मेघनाद और भगवान श्रीराम के पुत्र लव-कुश शामिल हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 21, 2026 6:24:01 PM IST

भगवान राम के पुत्र लव और कुश ने हनुमान जी को बना लिया था बंधक
भगवान राम के पुत्र लव और कुश ने हनुमान जी को बना लिया था बंधक


Defeat of Hanuman:  हिंदू धार्मिक ग्रंथों में पवनपुत्र हनुमान जी को अतुलनीय शक्ति, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना गया है. रामायण की कथा हो या राम-रावण युद्ध, हर महत्वपूर्ण मोड़ पर हनुमान जी की भूमिका निर्णायक रही है. उनके साहस और पराक्रम के सामने बड़े-बड़े योद्धा टिक नहीं पाए. लेकिन धार्मिक कथाओं और लोक मान्यताओं में कुछ ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं, जहां हनुमान जी को अपनी शक्ति से अधिक धर्म, मर्यादा और आध्यात्मिक सामर्थ्य का सम्मान करना पड़ा. इन्हीं में तीन योद्धाओं की कथाएं सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं.

मच्छिंद्रनाथ: योग शक्ति के आगे फीका पड़ गया बल

रामायण से जुड़ी लोक कथाओं के अनुसार मच्छिंद्रनाथ महान सिद्ध योगी और तपस्वी थे. एक बार वे रामेश्वरम पहुंचे और भगवान श्रीराम द्वारा बनाए गए रामसेतु को देखकर भावविभोर हो गए. इसके बाद वे समुद्र में स्नान करते हुए राम भक्ति में लीन हो गए. उसी दौरान हनुमान जी वहां वानर रूप में मौजूद थे. कहा जाता है कि उन्होंने मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेने का निश्चय किया. उन्होंने तेज वर्षा कर दी और स्वयं एक वानर के रूप में पर्वत पर गुफा बनाने का अभिनय करने लगे. मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें समझाया कि संकट आने से पहले सुरक्षित स्थान की व्यवस्था कर लेनी चाहिए. इस बात पर हनुमान जी ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया और उन्हें युद्ध की चुनौती दे दी. कथा के अनुसार दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन मच्छिंद्रनाथ की सिद्ध योग शक्तियों के सामने हनुमान जी का बल प्रभावहीन साबित हुआ. अंत में वायुदेव के हस्तक्षेप से यह संघर्ष समाप्त हुआ. कई लोक कथाओं में इसे हनुमान जी की पराजय के रूप में वर्णित किया जाता है.

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मेघनाद: जिसने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध दिया

रामायण में वर्णित सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक वह है, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे. अशोक वाटिका में उन्होंने रावण की सेना को चुनौती दी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया. इस घटना से क्रोधित होकर रावण ने अपने सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा. मेघनाद ने युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया. हनुमान जी को अनेक दिव्य वरदान प्राप्त थे, इसलिए ब्रह्मास्त्र उन्हें कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकता था. फिर भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा और सम्मान बनाए रखने के लिए स्वयं को उसके प्रभाव में जाने दिया. इसी कारण मेघनाद उन्हें बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाने में सफल हुआ. हालांकि बाद में हनुमान जी ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए पूरी लंका को हिला दिया, लेकिन यह प्रसंग उन दुर्लभ घटनाओं में गिना जाता है जब उन्हें रोका गया था.

लव-कुश: जिनके सामने हनुमान ने नहीं उठाया अस्त्र

यह प्रसंग भगवान श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ से जुड़ा हुआ है. यज्ञ का घोड़ा जब वन क्षेत्र में पहुंचा तो माता सीता के पुत्र लव और कुश ने उसे पकड़ लिया और चुनौती स्वीकार कर ली. इसके बाद श्रीराम की सेना और लव-कुश के बीच युद्ध शुरू हुआ. कथाओं के अनुसार लव-कुश ने शत्रुघ्न, लक्ष्मण और कई वीर योद्धाओं को पराजित कर दिया. जब स्थिति गंभीर हुई तो भरत, सुग्रीव और हनुमान जी भी युद्धभूमि में पहुंचे. हनुमान जी ने जब दोनों बालकों का अद्भुत पराक्रम देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ. ध्यान लगाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि ये दोनों स्वयं भगवान श्रीराम और माता सीता के पुत्र हैं. यह जानने के बाद उन्होंने युद्ध करना उचित नहीं समझा और शांत भाव से खड़े रहे. कथाओं में वर्णन मिलता है कि लव-कुश ने उन पर प्रहार भी किए, लेकिन हनुमान जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया. यह उनकी हार नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है.

क्या वास्तव में हनुमान जी पराजित हुए थे?

धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इन तीनों प्रसंगों की व्याख्या अलग-अलग तरीके से की जाती है. कहीं योग शक्ति के सम्मान को महत्व दिया गया है, कहीं ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को और कहीं श्रीराम के पुत्रों के प्रति श्रद्धा को. इसलिए अधिकांश विद्वान इन घटनाओं को हनुमान जी की वास्तविक हार नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और विनम्रता का उदाहरण मानते हैं.

Tags: defeat of hanuman jiluv kush
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