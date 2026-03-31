Hanuman Jayanti 2026 upay: हनुमान जयंती 2026, बजरंगबली को प्रसन्न करने के 5 शक्तिशाली उपाय और सही पूजा विधि

राम नाम का उपाय: संकटों से मिलेगी मुक्ति

हनुमान जी को राम नाम अत्यंत प्रिय है. हनुमान जयंती के दिन पीपल के पत्तों पर तेल और सिंदूर से ‘राम’ लिखें. ऐसे 11 पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें. इस उपाय को करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और भय समाप्त होता है.

सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाएं

हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है. इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है.

दान-पुण्य और प्रसाद वितरण

इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें. साथ ही मंदिर में प्रसाद बांटें. मान्यता है कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

इस दिन एक पानी वाला नारियल लेकर उसे साफ करें और उस पर हल्दी, रोली और चावल लगाकर हनुमान जी को अर्पित करें. इसके बाद 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. फिर उस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर घर की चारों दिशाओं में घुमाएं और बाहर ऐसी जगह लटका दें जहां हवा और प्रकाश आता हो. माना जाता है कि इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है.