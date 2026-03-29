Hanuman Janmotsav Date 2026: कब है हनुमान जयंती? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र जाप का महत्व

Hanuman Janmotsav Date 2026: हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन हनुमान का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.2026 में हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल सुबह 7:08 बजे से होगी और 2 अप्रैल सुबह 7:41 बजे तक रहेगी. उदय तिथि के अनुसार हनुमान जयंती 2 अप्रैल को ही मनाई जाएगी, जो धार्मिक दृष्टि से अधिक मान्य होती है.