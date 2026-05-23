Hajj 2026: हज में शैतान को क्यों मारे जाते हैं पत्थर? इसके पीछे छिपा है बड़ा संदेश, जानिए “रमी अल-जमरात” की कहानी

Hajj 2026: हज के दौरान “रमी अल-जमरात” नाम की रस्म निभाई जाती है, जिसमें मुसलमान शैतान को प्रतीकात्मक रूप से कंकड़ मारते हैं. यह रस्म हजरत इब्राहिम की उस घटना की याद में निभाई जाती है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म का पालन करते हुए शैतान को कंकड़ मारकर भगाया था. हज का पाक महीना चल रहा है और बकरीद यानी ईद-उल-अजहा भी करीब आ गई है.

भारत में कब मनाई जाएगी बकरीद

इस साल भारत में बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. दुनिया भर से लाखों मुसलमान इन दिनों सऊदी अरब के मक्का और मदीना पहुंच रहे हैं, जहां वे हज की अहम रस्में अदा करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं. हज इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक माना जाता है और हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो. हज के दौरान कई अहम अरकान पूरे किए जाते हैं, जिनमें “रमी अल-जमरात” भी शामिल है. इस रस्म में शैतान को प्रतीकात्मक रूप से कंकड़ मारे जाते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या धार्मिक संदेश छिपा है.

क्या है “रमी अल-जमरात” की रस्म?

हज के दौरान मुस्लिम मीना नाम की जगह पर जाते हैं, जहां “जमरात” नाम के तीन बड़े स्तंभ बनाए गए हैं. यहां श्रद्धालु छोटे-छोटे कंकड़ मारते हैं. इस प्रक्रिया को “रमी” कहा जाता है. इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. यह रस्म हज की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक मानी जाती है और लाखों लोग तय समय पर इसे निभाते हैं.

हजरत इब्राहिम से जुड़ी है यह परंपरा

इस्लामिक किताब कुरान के मुताबिक, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म दिया था. यह उनके ईमान और अल्लाह के प्रति समर्पण की परीक्षा थी. जब हजरत इब्राहिम अल्लाह के आदेश को पूरा करने जा रहे थे, तब शैतान ने उन्हें बहकाने और रोकने की कोशिश की. बताया जाता है कि शैतान तीन अलग-अलग जगहों पर आया और उन्हें अल्लाह का हुक्म मानने से रोकने लगा. लेकिन हजरत इब्राहिम अपने ईमान पर कायम रहे और उन्होंने शैतान को भगाने के लिए उसकी ओर कंकड़ फेंके. इसी घटना की याद में आज भी हज के दौरान मुसलमान “रमी अल-जमरात” की रस्म निभाते हैं.

सिर्फ पत्थर मारना नहीं, छिपा है बड़ा संदेश

“रमी अल-जमरात” का मतलब सिर्फ शैतान को पत्थर मारना नहीं है. इस्लाम में इसे इंसान के अंदर मौजूद बुराइयों, लालच, गुस्से, घमंड और गलत रास्तों को ठुकराने का प्रतीक माना गया है. जब मुसलमान जमरात पर कंकड़ मारते हैं, तो वह यह संदेश देते हैं कि इंसान को हर हाल में बुराई और शैतानी सोच से दूर रहना चाहिए. यह रस्म आत्मसंयम, ईमान और अच्छाई के रास्ते पर चलने की सीख भी देती है.

बकरीद से क्या है इसका संबंध?

बकरीद यानी ईद-उल-अजहा भी हजरत इब्राहिम की उसी कुर्बानी की याद में मनाई जाती है. माना जाता है कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी और समर्पण से खुश होकर उनके बेटे की जगह एक जानवर की कुर्बानी स्वीकार की थी. इसी वजह से ईद-उल-अजहा को कुर्बानी का त्योहार कहा जाता है. हज और बकरीद दोनों ही इस्लाम में त्याग, समर्पण और अल्लाह के प्रति सच्ची आस्था का संदेश देते हैं.