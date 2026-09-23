मां काली का जागृत धाम! कुमाऊं रेजीमेंट की आराध्य देवी हैं हाट कालिका, आस्था, रहस्य और वीरता का अनोखा संगम

Haat Kalika Mandir Pithoragarh: भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जहां होने वाली घटनाएं लोगों को हैरान करती हैं. हिमालय की शांत वादियों के बीच बसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी एक ऐसा देवी धाम है, जहां आस्था, रहस्य और वीरता का अनोखा संगम देखने को मिलता है. यह मंदिर है हाट कालिका मंदिर, जिसे मां काली का जागृत धाम माना जाता है. स्थानीय मान्यताओं में देवी के इस स्वरूप को बेहद शक्तिशाली माना जाता है. यही वजह है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं के साथ-साथ भारतीय सेना की कुमाऊं रेजीमेंट की आस्था से भी जुड़ा हुआ है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा और मान्यताएं-

शंकराचार्य से जुड़ी है मंदिर की मान्यता

हाट कालिका मंदिर उत्तराखंड के गंगोलीहाट क्षेत्र में स्थित है. पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के अनुसार, गंगोलीहाट का यह क्षेत्र धार्मिक और लोक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है. सरकारी पर्यटन दस्तावेज में भी गंगोलीहाट को हाट कालिका शक्तिपीठ के रूप में शामिल किया गया है. मान्यता है कि इस क्षेत्र में मां काली का स्वरूप अत्यंत जागृत है. प्रशासन की जानकारी में मंदिर को देवी के उग्र स्वरूप से जोड़ा गया है. मंदिर के आसपास की लोककथाएं भी इसके रहस्यमयी वातावरण और देवी की शक्ति से जुड़ी हुई हैं.

कुमाऊं रेजीमेंट की आराध्य देवी

हाट कालिका को कुमाऊं क्षेत्र की सैन्य परंपरा और कुमाऊं रेजीमेंट की आस्था से भी जोड़ा जाता है. सैनिकों और स्थानीय लोगों के बीच देवी के प्रति गहरी श्रद्धा की मान्यता प्रचलित है. यही वजह है कि मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. देवी के प्रति आस्था का यह रिश्ता मंदिर को आम तीर्थस्थलों से अलग पहचान देता है. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु मां से शक्ति, साहस और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं.

हर सुबह दिखता है ‘चमत्कार’?

मंदिर को लेकर कई स्थानीय मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं. भक्तों के बीच देवी के जागृत होने और उनकी उपस्थिति महसूस होने से जुड़ी कई बातें कही जाती हैं.पिथौरागढ़ जिला प्रशासन भी क्षेत्र के मंदिरों से जुड़ी लोककथाओं और मान्यताओं को इस इलाके की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बताता है.

चैत्र अष्टमी पर लगता है खास मेला

हाट कालिका मंदिर में चैत्र महीने की अष्टमी के अवसर पर विशेष मेला आयोजित होने की जानकारी पिथौरागढ़ जिला प्रशासन देता है. इस दौरान श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों और ध्वजों के साथ मां कालिका के दर्शन करने पहुंचते हैं.