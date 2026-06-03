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Thursday vrat rules: गुरुवार को किस भगवान की होती है पूजा, जानिए महत्व, नियम और व्रत कथा

Guruwar ko kis Bhagwan Ki Puja Karni Chahiye: हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है. इस दिन विधि-विधान से पूजा, व्रत, दान और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से सुख-समृद्धि, मान-सम्मान, संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होने की मान्यता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 3, 2026 12:59:15 PM IST

Thursday vrat rules: गुरुवार को किस भगवान की होती है पूजा, जानिए महत्व, नियम और व्रत कथा


Guruwar ko kis Bhagwan Ki Puja Karni Chahiye: हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित माना गया है. गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता और तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है. मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से धन-संपत्ति, मान-प्रतिष्ठा, संतान सुख, माता लक्ष्मी की कृपा, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है.

विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है विशेष फलदायी

इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ विशेष फलदायी माना गया है. साथ ही श्रीमद्भागवत पुराण का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है. भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा भी गुरुवार को विशेष महत्व रखती है. देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि और आध्यात्मिकता का कारक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनकी कृपा से व्यक्ति को समाज में सम्मान, अध्ययन में रुचि, पारिवारिक सौहार्द, वैवाहिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है.

इन वस्तुओं का दान माना जाता है शुभ

धार्मिक परंपराओं के अनुसार गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान विशेष रूप से शुभ माना गया है. इस दिन हल्दी, केसर, गुड़, चना, केले, पीले वस्त्र, देसी घी और तुलसी की माला का दान करने की परंपरा है. मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में स्थिरता आती है, समृद्धि बढ़ती है और ग्रहों से जुड़े नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं.

भगवान विष्णु की कृपा के लिए अपनाएं ये पूजा नियम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने पर विशेष फल प्राप्त होता है. इसके लिए कुछ प्रमुख नियम बताए गए हैं.

गुरुवार व्रत पूजा विधि

  • व्रत के दिन एक समय भोजन करने का नियम माना जाता है.
  • भोजन में चने की दाल का सेवन शुभ माना गया है.
  • इस दिन नमक का सेवन नहीं करने की परंपरा है.
  • पुरुषों को बाल और दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए.
  • पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले वस्त्र और पीले चंदन से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए.
  • गुरुवार के व्रत में केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है.
  • इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को प्रिय बताया गया है
  • पूजा के बाद बृहस्पति भगवान की कथा सुनना और सुनाना लाभकारी माना जाता है.

 गुरुवार व्रत कथा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन, अन्न और वस्त्र की कोई कमी नहीं थी. लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत कृपण स्वभाव की थी और किसी जरूरतमंद को कभी कुछ नहीं देती थी. एक दिन गुरुवार को एक साधु उसके घर भिक्षा मांगने पहुंचे. उस समय वह घर का काम कर रही थी और उसने साधु को यह कहकर लौटा दिया कि अभी समय नहीं है. कुछ दिनों बाद साधु फिर आए, लेकिन इस बार भी उसने किसी न किसी बहाने से भिक्षा देने से इनकार कर दिया. तीसरी बार जब साधु उसके द्वार पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि यदि तुम्हें पूरा अवकाश मिल जाए तो क्या तुम भिक्षा दोगी? इस पर साहूकार की पत्नी ने हां कह दिया. तब साधु ने उसे कुछ ऐसे कार्य करने को कहा जो गुरुवार की पारंपरिक मान्यताओं के विपरीत थे. महिला ने साधु के बताए अनुसार घर में कूड़ा इकट्ठा रखना शुरू कर दिया, गुरुवार के दिन देर से उठने लगी, घर के पुरुषों ने हजामत बनवानी शुरू कर दी और धार्मिक परंपराओं की अनदेखी करने लगी. कुछ समय बाद उसके घर की समृद्धि धीरे-धीरे समाप्त हो गई और स्थिति ऐसी हो गई कि खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा. जब साधु दोबारा उसके घर पहुंचे और भिक्षा मांगी तो महिला ने अपनी गरीबी का दुख सुनाया. तब साधु ने उसे समझाया कि जब उसके पास सब कुछ था तब भी उसने दान नहीं किया और अब कुछ नहीं बचा तो भी दूसरों की सहायता नहीं कर पा रही है. इसके बाद महिला ने अपनी गलती स्वीकार की और समाधान मांगा. साधु ने उसे गुरुवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने, घर को स्वच्छ रखने, जरूरतमंदों को भोजन और जल देने, शाम को समय पर दीपक जलाने और धार्मिक नियमों का पालन करने की सलाह दी. महिला ने श्रद्धापूर्वक इन नियमों का पालन करना शुरू किया. कुछ समय बाद उसके घर में फिर से सुख-समृद्धि लौट आई. कथा के अनुसार उसने भगवान बृहस्पति की कृपा से जीवनभर सुख और वैभव का आनंद प्राप्त किया.

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Tags: lord vishnu worshipthursday fast significancethursday vrat rules
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