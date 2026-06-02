2 महीने तक मेहरबान रहेंगे देवगुरु बृहस्पति,18 जून से बदलेगी गुरु की चाल, जानिए किन राशियों पर होगी धनवर्षा!

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Jupiter Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान, भाग्य, संतान, धर्म, शिक्षा और समृद्धि का कारक माना जाता है. किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु की स्थिति और उसका गोचर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है. वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी यह स्थिति कई राशियों के लिए विशेष महत्व रखती है. अब गुरु अपनी चाल में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं, जिसका असर विभिन्न राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा.
इस समय गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में
पंचांग गणना के अनुसार, इस समय गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित हैं, लेकिन 18 जून 2026 की रात 9 बजकर 32 मिनट पर वे शनि देव के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 18 अगस्त 2026 तक गुरु इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे. ज्योतिषीय दृष्टि से गुरु और शनि का यह विशेष संबंध कुछ राशियों के लिए उन्नति, सफलता और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है.
गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश क्यों माना जाता है खास?
पुष्य नक्षत्र को वैदिक ज्योतिष में सबसे शुभ और फलदायी नक्षत्रों में से एक माना जाता है. इस नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, जबकि गुरु ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह हैं. ऐसे में जब गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई दे सकता है. यह अवधि विशेष रूप से करियर, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण परिणाम देने वाली मानी जा रही है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है.
धनु राशि: आर्थिक प्रगति और करियर में नए अवसर
धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है. गुरु आपकी राशि के स्वामी भी माने जाते हैं, इसलिए उनका यह परिवर्तन विशेष प्रभाव डालेगा. इस दौरान आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और बैंक बैलेंस बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए आर्थिक कार्यों में गति आने की संभावना है. निवेश और वित्तीय योजनाओं से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. वहीं नौकरीपेशा लोगों और प्रोफेशनल्स के लिए करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. इस अवधि में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी.
कर्क राशि: पद-प्रतिष्ठा और संबंधों में मिलेगा लाभ
कर्क राशि में ही गुरु वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस राशि के जातकों पर उनका प्रभाव अधिक दिखाई देगा. शनि के पुष्य नक्षत्र में गुरु का प्रवेश आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है. मन में सकारात्मक विचार आएंगे और मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा. लव लाइफ में मधुरता बनी रह सकती है और रिश्तों में मजबूती आएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक माना जा रहा है. कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बन सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है.
कन्या राशि: सहयोग, आत्मविश्वास और शुभ समाचार के संकेत
कन्या राशि के जातकों के लिए भी गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है. इस अवधि में परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण सुखद बना रह सकता है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे कार्यों को पूरा करने की क्षमता मजबूत होगी. मित्रों और करीबी लोगों का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. लंबे समय से प्रतीक्षित कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है. सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा.
दो महीने तक रहेगा विशेष प्रभाव
18 जून से शुरू होकर 18 अगस्त 2026 तक गुरु पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. यह लगभग दो महीने का समय कई लोगों के लिए नए अवसर, आर्थिक सुधार और व्यक्तिगत विकास का दौर साबित हो सकता है.ज्योतिषीय दृष्टि से यह अवधि उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय या पारिवारिक जीवन में किसी बड़े बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं.