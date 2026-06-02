2 महीने तक मेहरबान रहेंगे देवगुरु बृहस्पति,18 जून से बदलेगी गुरु की चाल, जानिए किन राशियों पर होगी धनवर्षा!

Jupiter Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान, भाग्य, संतान, धर्म, शिक्षा और समृद्धि का कारक माना जाता है. किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु की स्थिति और उसका गोचर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है. वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी यह स्थिति कई राशियों के लिए विशेष महत्व रखती है. अब गुरु अपनी चाल में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं, जिसका असर विभिन्न राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा.

इस समय गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में

पंचांग गणना के अनुसार, इस समय गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित हैं, लेकिन 18 जून 2026 की रात 9 बजकर 32 मिनट पर वे शनि देव के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 18 अगस्त 2026 तक गुरु इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे. ज्योतिषीय दृष्टि से गुरु और शनि का यह विशेष संबंध कुछ राशियों के लिए उन्नति, सफलता और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है.

गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश क्यों माना जाता है खास?

पुष्य नक्षत्र को वैदिक ज्योतिष में सबसे शुभ और फलदायी नक्षत्रों में से एक माना जाता है. इस नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, जबकि गुरु ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह हैं. ऐसे में जब गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई दे सकता है. यह अवधि विशेष रूप से करियर, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण परिणाम देने वाली मानी जा रही है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है.