Home > एस्ट्रो > गुरु पूर्णिमा पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना रुष्ट हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी

गुरु पूर्णिमा पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना रुष्ट हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी

Guru Purnima 2026: आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा, ज्ञान और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है. गुरु का अपमान, तामसिक भोजन, तुलसी तोड़ना और क्रोध जैसी गलतियां पूजा के शुभ फल को प्रभावित कर सकती हैं. जानिए गुरु पूर्णिमा पर किन कार्यों से बचना चाहिए और किन बातों का पालन करने से जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग खुलता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 28, 2026 3:17:42 PM IST

गुरु पूर्णिमा पर क्या करें और क्या नहीं
गुरु पूर्णिमा पर क्या करें और क्या नहीं


Guru Purnima 2026: हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है. यह दिन गुरु, माता-पिता, आचार्य और ज्ञान देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के नए रास्ते खुलते हैं. वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए. कहा जाता है कि इन गलतियों से न केवल पूजा का पुण्य कम हो सकता है बल्कि देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी भी अप्रसन्न हो सकती हैं.

गुरु पूर्णिमा पर क्यों रखी जाती है विशेष सावधानी?

गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि गुरु-शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है. इस दिन गुरु का सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना और ज्ञान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कार्यों का कई गुना अधिक फल मिलता है, लेकिन कुछ भूलें पूरे पुण्य को प्रभावित भी कर सकती हैं.

You Might Be Interested In

गुरु, शिक्षक और बड़ों का अपमान करने से बचें

गुरु पूर्णिमा के दिन भूलकर भी किसी गुरु, शिक्षक, माता-पिता, बुजुर्ग या अपने से बड़े व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए. यदि किसी विषय पर मतभेद भी हो, तब भी कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए. किसी की निंदा करना, मजाक उड़ाना या पीठ पीछे बुराई करना भी इस दिन अशुभ माना गया है. मान्यता है कि ऐसा करने से गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती.

गुरु के बराबर या ऊंचे आसन पर न बैठें

शास्त्रों में गुरु के सम्मान का विशेष महत्व बताया गया है. यदि आप अपने गुरु के सामने उपस्थित हों तो कभी भी उनके बराबर या उनसे ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए. गुरु के चरणों के समीप या उनसे नीचे बैठना विनम्रता, आदर और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है. यही भाव गुरु-शिष्य संबंध को मजबूत बनाता है.

तामसिक भोजन से बनाएं दूरी

पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है. इसलिए इस दिन भोजन में सात्विकता बनाए रखना बेहद आवश्यक माना गया है. गुरु पूर्णिमा पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सात्विक भोजन करने या उपवास रखने से मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं और पूजा का पूर्ण फल मिलता है.

गुरु के पास कभी खाली हाथ न जाएं

शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु, राजा और वैद्य के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए. गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप अपने गुरु के दर्शन करने जाएं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार फल, फूल, मिठाई, वस्त्र या दक्षिणा अवश्य अर्पित करें. हालांकि, गुरु को काले रंग के वस्त्र, नुकीली वस्तुएं या फटे-पुराने उपहार भेंट करने से बचना चाहिए.

गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें

गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और महर्षि वेदव्यास की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है. यदि पूजा के लिए तुलसी चाहिए तो उन्हें एक दिन पहले यानी चतुर्दशी को ही तोड़कर रख लें या फिर पौधे से अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्तों का उपयोग करें.

देर तक सोना और घर में विवाद करना भी माना जाता है अशुभ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और पूजा करनी चाहिए. देर तक सोना शुभ नहीं माना जाता. इसके अलावा घर में क्रोध, विवाद या कलेश करने से भी बचना चाहिए. मान्यता है कि ऐसे वातावरण से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं और घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है.

यदि गुरु नहीं हैं तो इन्हें मान सकते हैं अपना प्रथम गुरु

यदि आपके जीवन में कोई जीवित गुरु नहीं हैं या आप उनसे दूर रहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्रीकृष्ण, भगवान शिव या महर्षि वेदव्यास को अपना प्रथम गुरु मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं. श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण करने से भी गुरु कृपा प्राप्त होने की मान्यता है. गुरु पूर्णिमा केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विनम्रता, ज्ञान, सेवा और कृतज्ञता का पर्व है. इस दिन बताए गए नियमों का पालन करने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की मान्यता है.

Tags: Guru Purnima 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं प्रिया बनर्जी?

July 28, 2026

डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

July 27, 2026

नॉवेल्स पर आधारित 5 शानदार फिल्में

July 27, 2026

कृति सेनन की 6 हिट फिल्में

July 27, 2026

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026
गुरु पूर्णिमा पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना रुष्ट हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गुरु पूर्णिमा पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना रुष्ट हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी
गुरु पूर्णिमा पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना रुष्ट हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी
गुरु पूर्णिमा पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना रुष्ट हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी
गुरु पूर्णिमा पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना रुष्ट हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी