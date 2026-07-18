ज्ञान, श्रद्धा और कृतज्ञता का महापर्व, जानिए कब है गुरु पूर्णिमा, शुभ मुहूर्त और पूजा की संपूर्ण विधि

Guru Purnima 2026: भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत उच्च माना गया है. शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान सम्मान दिया गया है. गुरु शब्द का अर्थ ही है वह शक्ति जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे. आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाने वाला गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु-शिष्य परंपरा की महान विरासत को सम्मान देने का अवसर है. यह दिन केवल शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक चेतना के महत्व को समझने का भी संदेश देता है.

कब है गुरु पूर्णिमा 2026?

हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई, बुधवार को मनाया जाएगा.

पूर्णिमा तिथि

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 28 जुलाई 2026, शाम 06:18 बजे



28 जुलाई 2026, शाम 06:18 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त: 29 जुलाई 2026, रात 08:05 बजे

पूजा का शुभ मुहूर्त

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 29 जुलाई को सुबह 05:41 बजे से 09:05 बजे तक का समय गुरु पूजन और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है.

क्यों खास है गुरु पूर्णिमा का दिन?

गुरु पूर्णिमा केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि बौद्ध और जैन परंपराओं में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताएं हैं. महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है पर्व गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है. मान्यता है कि इसी दिन महाभारत के रचयिता और चारों वेदों के संकलक महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था. महर्षि व्यास ने भारतीय ज्ञान परंपरा को व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसलिए उन्हें आदर्श गुरु और ज्ञान परंपरा का आधार स्तंभ माना जाता है.

भगवान शिव ने दिया था योग का पहला ज्ञान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने आदि गुरु के रूप में सप्तऋषियों को योग और आध्यात्मिक विज्ञान का पहला उपदेश दिया था. इसी कारण भगवान शिव को आदियोगी और आदिगुरु भी कहा जाता है. योग परंपरा में गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष साधना और आत्मचिंतन के लिए समर्पित माना जाता है.

बौद्ध धर्म में भी है विशेष महत्व

बौद्ध परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था. इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार की नींव रखी. इसलिए बौद्ध अनुयायी भी इस दिन को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते हैं.

जैन धर्म में भी मनाया जाता है यह पर्व

जैन मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा का संबंध भगवान महावीर और उनके प्रथम शिष्य गौतम स्वामी से भी जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि इसी दिन गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से ज्ञान प्राप्त कर उनके प्रथम शिष्य बनने का गौरव हासिल किया था. इसलिए जैन समुदाय में भी यह दिन गुरु सम्मान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है.

गुरु पूर्णिमा पर कैसे करें पूजा?

गुरु पूर्णिमा के दिन विधिपूर्वक पूजा करने से गुरु कृपा प्राप्त होने की मान्यता है. इस दिन निम्नलिखित परंपराओं का पालन किया जाता है.

ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ एवं सात्विक वस्त्र धारण करें. पूजा स्थल की साफ-सफाई करके सकारात्मक वातावरण बनाएं.

गुरु पूजन करें

अपने गुरु, शिक्षक या आराध्य गुरु की तस्वीर अथवा प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं. उन्हें पुष्प अर्पित करें और श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करें. यदि संभव हो तो अपने गुरु से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.

मंत्र जाप और ध्यान करें

गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है. ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के लिए भी यह दिन विशेष फलदायी माना जाता है.

माता-पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें

शास्त्रों में माता-पिता को प्रथम गुरु कहा गया है. इसलिए इस दिन उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना विशेष पुण्यदायी माना जाता है.

दान और सेवा का महत्व

गुरु पूर्णिमा पर जरूरतमंदों की सहायता, अन्नदान, वस्त्रदान और सेवा कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है.

गुरु पूर्णिमा पर किन बातों का रखें ध्यान?

इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें.

क्रोध, विवाद और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

गुरु, माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें.

किसी का अपमान या अनादर करने से बचें.

दिनभर सकारात्मक विचारों और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताएं.

ज्ञान प्राप्ति और आत्मविकास का संकल्प लें.

गुरु पूर्णिमा का संदेश

गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मज्ञान, विनम्रता और कृतज्ञता का पर्व है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में सही मार्ग दिखाने वाले गुरु, शिक्षक और मार्गदर्शक ही हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए इस दिन गुरुजनों के प्रति सम्मान व्यक्त कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना ही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य माना जाता है.