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गुरु पूर्णिमा पर इस शुभ मुहूर्त में करें स्नान-दान, जानें सही समय, पूजा का नियम और शुभ योग

Guru Purnima 2026: 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी. इस बार प्रीति योग और आयुष्मान योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई शाम 6:18 बजे से शुरू होकर 29 जुलाई शाम 4:35 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 29 जुलाई को व्रत, स्नान, दान और गुरु पूजा का विशेष महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और गुरु की पूजा के साथ अन्न, वस्त्र, छाता, घी और जल का दान शुभ माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 28, 2026 5:54:34 PM IST

गुरु पूर्णिमा पर स्नान, दान और पूजा का सही समय
गुरु पूर्णिमा पर स्नान, दान और पूजा का सही समय


Guru Purnima 2026: हिंदू पंचांग में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा और दान-पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. साथ ही घर-परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. यह दिन महर्षि वेदव्यास को समर्पित होने के साथ-साथ गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी पर्व है.

कब है गुरु पूर्णिमा 2026? जानिए सही तिथि

द्रिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 जुलाई 2026 को शाम 6 बजकर 18 मिनट से होगी. पूर्णिमा तिथि का समापन 29 जुलाई 2026 को शाम 4 बजकर 35 मिनट पर होगा. उदयातिथि के नियम के अनुसार 29 जुलाई 2026, बुधवार को ही गुरु पूर्णिमा का व्रत, पूजा और दान करना शास्त्रसम्मत एवं शुभ माना जाएगा.

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इस बार बन रहे हैं दो अत्यंत शुभ योग

इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर प्रीति योग और आयुष्मान योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों योगों को अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना गया है. मान्यता है कि इन योगों में किए गए धार्मिक कार्य, पूजा-पाठ, मंत्र जाप, दान और नए कार्यों की शुरुआत से शुभ फल प्राप्त होते हैं. साथ ही जीवन में सफलता, यश और समृद्धि के योग भी मजबूत होते हैं.

गुरु पूर्णिमा पर पूजा के शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:17 बजे से 4:59 बजे तक, यह समय स्नान, ध्यान, जप और गुरु पूजन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है.
  • विजय मुहूर्त: शाम 4:29 बजे से 5:30 बजे तक, इस अवधि में विशेष पूजा, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्य करना मंगलकारी माना गया है.
  • चंद्रोदय और अर्घ्य का समय: शाम 7:21 बजे तक, पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना शुभ माना जाता है.

गुरु पूर्णिमा पर क्यों की जाती है भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. साथ ही मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और आर्थिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है. इसी दिन गुरु का आशीर्वाद लेना भी विशेष फलदायी माना जाता है. यदि प्रत्यक्ष गुरु उपलब्ध न हों तो अपने आराध्य, माता-पिता, शिक्षकों या महर्षि वेदव्यास का स्मरण कर पूजा की जा सकती है.

गुरु पूर्णिमा पर इन चीजों का दान माना गया है शुभ

अन्न और गेहूं का दान; मान्यता है कि इस दिन अन्न और गेहूं का दान करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती.

  • वस्त्र और छाते का दान:  जरूरतमंद लोगों को वस्त्र या छाता दान करने से मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होने की मान्यता है.
  • घी और जल का दान:  धार्मिक मान्यता के अनुसार घी और जल का दान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा शारीरिक कष्टों से राहत मिलने का आशीर्वाद मिलता है.

गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक संदेश

गुरु पूर्णिमा केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार और जीवन में सही मार्गदर्शन देने वाले गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर भी है. इस दिन गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, उनका आशीर्वाद लेना और सेवा करना भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है.

Tags: Guru Purnima 2026
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