Guru Pradosh Vrat 2026: 14 या 15 मई… कब है गुरु प्रदोष व्रत? सर्वार्थ सिद्धि योग का हो रहा निर्माण, मुहूर्त और महत्व

Guru Pradosh Vrat May 2026: सनातन धर्म में व्रत-त्योहारों का विशेष महत्व होता है. प्रदोष व्रत इनमें से एक है. यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है. यह हर महीने की त्रयोदशी तिथि (कृष्ण और शुक्ल पक्ष) को रखा जाता है. ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 मई को पड़ रही है. यह गुरु प्रदोष व्रत होगा. बता दें कि, जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है. कुल मिलकार ज्येष्ठ और मई माह का पहला प्रदोष गुरु प्रदोष व्रत है. इस बार गुरु प्रदोष व्रत के दिन अत्यंत शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. मान्यता है कि, इस दिन व्रत का लाभ दोगुना हो जाता है. यह व्रत मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और कष्टों से मुक्ति के लिए किया जाता है. शाम (प्रदोष काल) में भगवान शिव की पूजा और व्रत कथा का विशेष महत्व है. अब सवाल है कि, मई 2026 में गुरु प्रदोष व्रत कब है? गुरु प्रदोष व्रत का मुहूर्त और महत्व क्या है? आइए जानते हैं इस बारे में-

गुरु प्रदोष व्रत मई 2026 की सही तिथि?

पंचांग के अनुसार देखा जाए तो, इस बार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 मई को दिन में 11 बजकर 20 मिनट से प्रारंभ हो रही है, जबकि इस तिथि का समापन 15 मई को सुबह 8 बजकर 31 मिनट पर होगी. ऐसे में प्रदोष काल के आधार पर गुरु प्रदोष व्रत 14 मई गुरुवार को रखा जाएगा. इसलिए जो लोग प्रदोष व्रत 14 और 15 मई को लेकर कंफ्यूज हैं, उनको सलाह है कि यह व्रत 14 मई को ही रखें.

गुरु प्रदोष व्रत 2026 का शुभ मुहूर्त?

ज्येष्ठ माह यानी मई में गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के लिए 2 घंटे 5 मिनट का अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा. इस दिन शाम को 7 बजकर 4 मिनट से शिव जी की पूजा की जा सकती है और रात 9 बजकर 9 मिनट तक शुभ समय है. चूंकि, प्रदोष की पूजा शाम के समय ही होती है, लेकिन आप शाम को किसी वजह​ से न कर पाएं तो दिन में जब समय ही कर सकते हैं.

गुरु प्रदोष पर सर्वार्थ सिद्धि योग

पंचांग के अनुसार, इस बार गुरु प्रदोष व्रत के दिन अत्यंत विशेष योग यानी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. इस योग में आप व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं. इसके अलावा उस दिन प्रीति और आयुष्मान् योग भी बन रहे हैं. उस दिन प्रीति योग प्रात: काल से लेकर शाम को 5 बजकर 53 मिनट तक रहेगा, उसके बाद से आयुष्मान् योग बनेगा, जो अगले दिन दोपहर तक रहेगा. इसके अलावा, गुरु प्रदोष पर रेवती और अश्विनी नक्षत्र हैं. त्रयोदशी के दिन रेवती नक्षत्र भी प्रात:काल से लेकर रात 10 बजकर 34 मिनट तक है, उसके बाद से अश्विनी नक्षत्र है.

गुरु प्रदोष की रात पंचक का समापन

गुरु प्रदोष वाले दिन पंचक का समापन होगा. उस दिन पंचक सुबह में 05 बजकर 31 मिनट से प्रारंभ होगा और रात में 10 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. हालांकि, शिव पूजा में पंचक, राहुकाल आदि की कोई मान्यता नहीं है.

गुरु प्रदोष का महत्व क्या है?

ज्योतिषविदों की मानें तो, गुरु प्रदोष के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के रोग, दोष, कष्ट आदि से मुक्ति मिल सकती है. शिव कृपा से आयु, आरोग्य, धन, संपत्ति, वैभव, संतान आदि में बढ़ोत्तरी हो सकती है.