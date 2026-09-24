Home > धर्म > Guru Pradosh Vrat 2026: दुश्मनों की साजिश होगी नाकाम! गुरु प्रदोष पर ऐसे करें महादेव की पूजा, पढ़ें इंद्र से जुड़ी विजय की कथा

Guru Pradosh Vrat 2026: दुश्मनों की साजिश होगी नाकाम! गुरु प्रदोष पर ऐसे करें महादेव की पूजा, पढ़ें इंद्र से जुड़ी विजय की कथा

Guru Pradosh Vrat 2026: क्या आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है? क्या शत्रुओं की वजह से कोर्ट-कचहरी या किसी विवाद का सामना करना पड़ रहा है? अगर हां, तो 24 सितंबर का दिन आपके लिए खास हो सकता है. इस दिन गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा.

By: Lalit Kumar | Published: September 24, 2026 5:57:36 PM IST

Guru Pradosh Vrat 2026
Guru Pradosh Vrat 2026


Guru Pradosh Vrat 2026: क्या आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है? क्या शत्रुओं की वजह से कोर्ट-कचहरी या किसी विवाद का सामना करना पड़ रहा है? अगर हां, तो 24 सितंबर का दिन आपके लिए खास हो सकता है. इस दिन गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के संकटों से मुक्ति की कामना की जाती है. गुरु प्रदोष से जुड़ी एक पौराणिक कथा तो ऐसी भी है, जिसमें देवराज इंद्र ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने शक्तिशाली शत्रु पर विजय प्राप्त की थी.

गुरु प्रदोष करके इंद्र हुए विजयी, असुरों को मिली हार

पौराणिक कथा के अनुसार, देवताओं और वृत्रासुर की सेना के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था. शुरुआत में देवताओं का पलड़ा भारी था, लेकिन यह देखकर वृत्रासुर क्रोधित हो उठा. उसने अपनी माया से एक विकराल रूप धारण कर लिया. उसके इस भयानक रूप को देखकर देवता भी भयभीत हो गए. समस्या का समाधान खोजने के लिए देवता देवगुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे. तब बृहस्पति ने उन्हें बताया कि वृत्रासुर कोई साधारण असुर नहीं है. उसने गंधमादन पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और वह बचपन से ही महादेव का परम भक्त था.

You Might Be Interested In

कथा के अनुसार, वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम का राजा था. एक बार वह कैलाश पहुंचा, जहां उसने भगवान शिव के साथ माता पार्वती को विराजमान देखा. राजा ने भगवान शिव और माता पार्वती का उपहास किया. इससे माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने उसे असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया. आगे चलकर त्वष्टा ऋषि के तप से वृत्रासुर का जन्म हुआ.

वृत्रासुर की शिव भक्ति और शक्ति को देखते हुए उसे युद्ध में परास्त करना देवताओं के लिए आसान नहीं था. तब देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को गुरु प्रदोष व्रत करने की सलाह दी. इंद्र ने विधि-विधान से प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव की आराधना की. धार्मिक कथा के अनुसार, इसके बाद उन्हें महादेव की कृपा प्राप्त हुई और युद्ध में वृत्रासुर पर विजय मिली. इसी वजह से मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत शत्रु बाधा और जीवन के संकटों से मुक्ति की कामना के लिए विशेष माना जाता है.

गुरु प्रदोष 2026 का शुभ मुहूर्त

  • भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी तिथि 23 सितंबर की रात 10:50 बजे शुरू होगी और 24 सितंबर की रात 11:18 बजे समाप्त होगी.
  • गुरु प्रदोष पूजा मुहूर्त: शाम 6:16 बजे से रात 8:39 बजे तक
  • पारण: 25 सितंबर सुबह 6:11 बजे के बाद

शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए ऐसे करें गुरु प्रदोष की पूजा

गुरु प्रदोष के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें. दिनभर अपनी क्षमता के अनुसार उपवास या फलाहार करें.

शाम को सूर्यास्त के बाद दोबारा स्नान करके पूजा की तैयारी करें. पूजा के लिए जल, चंदन, बेलपत्र, भांग, फूल, अक्षत, धूप, दीप, फल और मिठाई आदि रखें.

शुभ प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर या घर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करें. इसके बाद बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, माला, धूप और दीप अर्पित करें. शिव मंत्रों का जाप करें, प्रदोष व्रत की कथा सुनें और अंत में भगवान शिव की आरती करें.

Tags: DharmPradosh Vratreligion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026

प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

September 23, 2026

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026
Guru Pradosh Vrat 2026: दुश्मनों की साजिश होगी नाकाम! गुरु प्रदोष पर ऐसे करें महादेव की पूजा, पढ़ें इंद्र से जुड़ी विजय की कथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Guru Pradosh Vrat 2026: दुश्मनों की साजिश होगी नाकाम! गुरु प्रदोष पर ऐसे करें महादेव की पूजा, पढ़ें इंद्र से जुड़ी विजय की कथा
Guru Pradosh Vrat 2026: दुश्मनों की साजिश होगी नाकाम! गुरु प्रदोष पर ऐसे करें महादेव की पूजा, पढ़ें इंद्र से जुड़ी विजय की कथा
Guru Pradosh Vrat 2026: दुश्मनों की साजिश होगी नाकाम! गुरु प्रदोष पर ऐसे करें महादेव की पूजा, पढ़ें इंद्र से जुड़ी विजय की कथा
Guru Pradosh Vrat 2026: दुश्मनों की साजिश होगी नाकाम! गुरु प्रदोष पर ऐसे करें महादेव की पूजा, पढ़ें इंद्र से जुड़ी विजय की कथा
Guru Pradosh Vrat 2026: दुश्मनों की साजिश होगी नाकाम! गुरु प्रदोष पर ऐसे करें महादेव की पूजा, पढ़ें इंद्र से जुड़ी विजय की कथा