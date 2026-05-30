गुरु गोचर से बनेगा हंस राजयोग, किसको मिलेगा धन और किसे रखनी होगी सावधानी,जानिए आपकी राशि पर क्या होगा असर

Guru gochar 2026; ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हमेशा से एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटना माना जाता है. ज्ञान, धर्म, भाग्य, संतान, विवाह और समृद्धि के कारक गुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं. यह गोचर कई मायनों में बेहद खास और दुर्लभ माना जा रहा है. सामान्यतः बृहस्पति को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 13 महीने का समय लगता है, लेकिन इस बार वे अतिचारी गति से संचरण कर रहे हैं. इसी कारण वर्ष 2026 में गुरु तीन राशियों की यात्रा पूरी करेंगे.

हंस पंचमहापुरुष राजयोग का भी निर्माण होगा

कर्क राशि में गुरु का प्रवेश केवल एक साधारण गोचर नहीं होगा, बल्कि इसके साथ ही हंस पंचमहापुरुष राजयोग का भी निर्माण होगा. वैदिक ज्योतिष में इस योग को अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है. कर्क राशि कालपुरुष कुंडली का चौथा भाव मानी जाती है, जो सुख, शांति, मातृ सुख, भावनाओं और मानसिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है. वहीं गुरु और कर्क राशि दोनों का स्वभाव संरक्षण, पोषण और विकास से जुड़ा हुआ है. ऐसे में यह गोचर व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक और वैश्विक स्तर तक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे रहा है. आइए जानते हैं कि चंद्र राशि के आधार पर मेष से लेकर मीन राशि तक इस गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है.

मेष राशि: सुख-सुविधाओं और संपत्ति में होगी वृद्धि

मेष राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर चौथे भाव में होगा, जहां गुरु उच्च स्थिति में रहेंगे. यह समय घर, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ देने वाला रहेगा. नए वाहन की खरीद, मकान लेने या प्रॉपर्टी में निवेश के योग बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकती है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और लंबे समय से चली आ रही चिंताएं दूर होंगी.

वृषभ राशि: आय बढ़ेगी, अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा

वृषभ राशि के लिए गुरु तीसरे भाव में गोचर करेंगे. इस अवधि में आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. जीवन में आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिलेगी.

मिथुन राशि: धन और वाणी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद

मिथुन राशि से निकलकर गुरु दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे. यह भाव धन, परिवार और वाणी का माना जाता है. आर्थिक दृष्टि से यह समय काफी शुभ रहेगा. नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में विस्तार के योग हैं. आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर बढ़ेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

कर्क राशि: व्यक्तित्व में निखार, लेकिन बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां

कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर सबसे महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि गुरु उनकी राशि में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे. लग्न में गुरु का होना ज्ञान, सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. हालांकि गुरु की अतिचारी गति के कारण शुरुआती समय में जिम्मेदारियों का दबाव और मानसिक व्यस्तता बढ़ सकती है.

सिंह राशि: खर्च बढ़ेंगे, लेकिन घर में बनी रहेगी शांति

सिंह राशि के लिए गुरु बारहवें भाव में गोचर करेंगे. यह भाव व्यय, विदेश और आध्यात्मिकता से जुड़ा माना जाता है. धार्मिक यात्राओं और शुभ कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी. घर का वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन आर्थिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा.

कन्या राशि: लाभ और सफलता का समय

कन्या राशि वालों के लिए गुरु ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे. यह भाव लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का माना जाता है. व्यापारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है. नए संपर्क और व्यावसायिक साझेदारियां बनेंगी. करियर में उन्नति होगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे.

तुला राशि: करियर में मिलेगी नई ऊंचाई

तुला राशि की कुंडली के दसवें भाव में गुरु का आगमन होगा. यह भाव कर्म और पेशे से जुड़ा है. कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही बाधाएं दूर होंगी. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए अवसर आपके सामने आएंगे. समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु नौवें भाव में गोचर करेंगे, जिसे भाग्य भाव कहा जाता है. यह गोचर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. योग्य मार्गदर्शक और सहयोगी मिलेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. यात्राओं से लाभ मिलने के योग भी बनेंगे.

धनु राशि: आध्यात्मिक उन्नति और गहन ज्ञान का समय

धनु राशि के लिए गुरु आठवें भाव में संचरण करेंगे. यह भाव रहस्य, शोध और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है. इस दौरान व्यक्ति के भीतर ज्ञान की खोज बढ़ती है. ध्यान, साधना और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.जीवन के कई छिपे हुए पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा.

मकर राशि: वैवाहिक जीवन में लौटेगी मधुरता

मकर राशि के सातवें भाव में गुरु का गोचर होगा. यह भाव विवाह और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है. दांपत्य जीवन में चल रहे मतभेद दूर हो सकते हैं. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. व्यापारिक साझेदारी से लाभ मिलेगा. अविवाहित लोगों के विवाह के योग भी मजबूत होंगे.

कुंभ राशि: शत्रुओं और कर्ज से मिलेगी राहत

कुंभ राशि वालों के लिए गुरु छठे भाव में प्रवेश करेंगे. यह भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित माना जाता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है. पुराने कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलने की संभावना है. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

मीन राशि: शिक्षा, संतान और बुद्धि का मिलेगा लाभ

मीन राशि के लिए गुरु पांचवें भाव में उच्च स्थिति में रहेंगे. यह गोचर शिक्षा, संतान और बुद्धि से जुड़े मामलों में अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला रहेगा. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. गुरु को मजबूत करने के लिए करें ये 3 अचूक उपाय-

विष्णु सहस्रनाम का पाठ

गुरुवार के दिन या नियमित रूप से भगवान विष्णु के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से गुरु से जुड़े दोष कम होते हैं. इससे जीवन में स्थिरता, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

पलाश के फूल का विशेष प्रयोग

ज्योतिष में पलाश के फूल को गुरु ग्रह को प्रसन्न करने का प्रभावी माध्यम माना गया है. लाल कपड़े में पलाश का फूल बांधकर तिजोरी में रखने से धन आगमन के योग बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है. वहीं पीले कपड़े में बांधकर रखने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होने की मान्यता है.

रुद्राक्ष धारण करें

गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए पांच मुखी या दस मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है. चूंकि गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो चंद्रमा की राशि है, इसलिए मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए दो मुखी या गौरी-शंकर रुद्राक्ष धारण करना भी लाभकारी माना गया है.