Guru Gochar 2026: 87 दिन 4 राशियों के लिए रहेंगे बेहद खास, धन-करियर में बनेंगे तरक्की के योग!

Guru Gochar 2026: ग्रहों की चाल को ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. खासकर देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन. गुरु का गोचर इसलिए खास माना जाता है क्योंकि, वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, शिक्षा, धन, भाग्य और विस्तार से जोड़ा जाता है. अब 31 अक्टूबर 2026 को गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह गोचर 25 जनवरी 2027 तक रहेगा, यानी करीब 87 दिनों तक गुरु सिंह राशि में रहेंगे.

इस दौरान गुरु की स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग माना जाएगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सिंह, धनु, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए धन, करियर, कारोबार और नए अवसरों से जुड़े सकारात्मक संकेत देखे जा सकते हैं. हालांकि, वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग हो सकते हैं.

सिंह राशि में गुरु का गोचर क्यों है खास?

गुरु बृहस्पति करीब 12 साल में राशि चक्र का एक चक्र पूरा करते हैं. 31 अक्टूबर को उनका सिंह राशि में प्रवेश होगा. पंचांग गणनाओं में इस प्रवेश का समय करीब दोपहर 12:02 बजे बताया गया है. गुरु 13 दिसंबर 2026 को सिंह राशि में वक्री होंगे और 25 जनवरी 2027 को वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.

बता दें कि, सिंह राशि का संबंध सूर्य से माना जाता है और ज्योतिष में इसे नेतृत्व, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और रचनात्मकता से जोड़ा जाता है. ऐसे में गुरु का सिंह में गोचर करियर और व्यक्तिगत विकास से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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सिंह राशि: इस राशि में ही गुरु का प्रवेश होने से आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से जुड़े मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या काम में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. कारोबारियों के लिए विस्तार की योजनाओं पर काम करने का समय हो सकता है. आर्थिक मामलों में आय के नए स्रोत तलाशने के अवसर बन सकते हैं. हालांकि, किसी भी बड़े निवेश से पहले जोखिम और अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करना जरूरी रहेगा.

धनु राशि: धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति हैं. सिंह राशि में गुरु का गोचर धनु राशि से भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है. इस दौरान उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, नई योजनाओं और करियर से जुड़े अवसरों पर ध्यान बढ़ सकता है. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं. नौकरी और कारोबार में नई संभावनाएं तलाशने का मौका मिल सकता है.

तुला राशि: तुला राशि के लिए सिंह में गुरु का गोचर लाभ और आय से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जाता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, गुरु तुला राशि से 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिसे आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जोड़ा जाता है. ऐसे में नौकरी में आय बढ़ने, नए संपर्क बनने और कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना बताई जाती है. पुराने निवेश या योजनाओं से लाभ की उम्मीद भी ज्योतिषीय मान्यताओं में जताई जाती है.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर साझेदारी और संबंधों से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है. कारोबार में नए पार्टनर या सहयोगियों के साथ काम करने के अवसर बन सकते हैं. नौकरी करने वालों को टीमवर्क और नए प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में भी नए अवसर सामने आने की संभावना बताई जाती है.