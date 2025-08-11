Home > धर्म > Guru Gochar 2025: कल खुलेगा इन तीन राशियों का किस्मत का दरवाजा, दोहरी चाल से सब ठीक कर देंगे गुरू…अब शुरू होगा गोल्डन टाइम

Guru Gochar 2025: कल खुलेगा इन तीन राशियों का किस्मत का दरवाजा, दोहरी चाल से सब ठीक कर देंगे गुरू…अब शुरू होगा गोल्डन टाइम

Guru Gochar 2025: अगस्त का महीना ज्योतिष दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। इस बार गुरु ग्रह गोचर करने जा रहे हैं, दिससे तीन राशियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

Published: August 11, 2025 15:32:41 IST

Guru Gochar 2025
Guru Gochar 2025
Guru Gochar 2025: गुरु ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में खास महत्व है। इस ग्रह को काफी शुभ माना जाता है। जिस भी राशी पर इनकी कृपा होती है, उनका भाग्य खुल जाता है। यह ग्रह जिस भी राशि में मजबूत होता है उसे जीवन में सफलता हासिल होती है। इसके साथ ही उसकी शादी भी सही समय पर हो जाती है। साथ ही समय से संतान सुख भी मिल जाता है। 
 
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, कुंडली को देखकर यह अरमान लगाया जा सकता है कि गुरू कहां विराजमान है। जब-जब कुंडली में गुरू की स्थिति बदलती है, तब-तब जातकों के जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। द्रिक पंचांग के मुताबिक, अगस्त माह में गुरू दो बार गोचर करने वाला है। जिस वजह से दो बार राशियों में बदलाव आएगा। 

इन राशियों को मिलेगा लाभ

13 अगस्त को 5:44 मिनट पर गुरू पहली बार राशियों में गोचर करेंगे। 10 अगस्त तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। 30 अगस्त को 11:28 मिनट पर गुरू दोबारा गोचर करेंगे। गुरू पूरे अगस्त मिथुन राशि में रहने वाले हैं। दो गोचर से मेष राशि, कर्क राशि और मीन राशि के जातकों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। 
आर्थिक स्थिति- गुरू गोचर से जातकों के वेतन में बढ़ोहतरी होगी। जिससे उन लोगों को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। नौकरी बदलने के भी चांस हो सकते हैं। आपको आपकी मनपसंद जॉब लग सकती है। खुद का बिजनेस करने वाले लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही फालतू के खर्चों में कमी होगी। 
सेहत- इस महीने आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि कुछ छोटी-मोटी बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 
 
रिश्ते में सुधार- आपके उलझे हुए रिश्ते सुलझ सकते हैं। रिश्तों में आई गलतफहमियां दूर हो जाएगी। साथ ही अपनों के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। इस दौरान आपको सोलमेट मिल सकता है। 

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Tags: guru gochar 2025
