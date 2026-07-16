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Gupt Navratri Day 2: आज किस देवी की आराधना का है महत्व? तंत्र साधना और मंत्र सिद्धि के लिए क्यों माना जाता खास

Gupt Navratri 2026 Day 2: आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन मां काली के द्वितीय स्वरूप मां तारा की पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि, उनकी आराधना से साधक को तप, संयम, आत्मबल और ज्ञान की प्राप्ति होती है.

By: Lalit Kumar | Last Updated: July 16, 2026 5:24:35 PM IST

आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन.
आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन.


Gupt Navratri 2026 Day 2: साल में चार बार आने वाली नवरात्रियों में आषाढ़ और माघ की गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है. इन दिनों में जहां एक ओर सामान्य श्रद्धालु मां दुर्गा की उपासना करते हैं, वहीं तंत्र साधक, मंत्र साधक और दस महाविद्याओं के उपासक विशेष साधना में लीन रहते हैं. आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन मां दुर्गा या काली के द्वितीय स्वरूप, महाविद्या मां तारा की पूजा की जाती है. आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन बुद्धि, ज्ञान और जीवन की कठिन बाधाओं को पार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. मां तारा को ‘तारने वाली’ (पार लगाने वाली) देवी कहा जाता है. अब सवाल है कि आखिर, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन का महत्व क्या है? इस दिन की पूजा विधि क्या है? जानिए इस पर्व के समापन से जुड़ी खास बातें-

तंत्र साधना और मंत्र सिद्धि का विशेष महत्व

गुप्त नवरात्रि को तांत्रिक साधनाओं के लिए अत्यंत शुभ समय माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन नौ दिनों में की गई मंत्र साधना, जप, हवन और देवी उपासना का विशेष फल प्राप्त होता है. यही कारण है कि अनेक साधक इन दिनों में एकांत में रहकर विशेष अनुष्ठान करते हैं. हालांकि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तांत्रिक साधनाएं योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए. सामान्य श्रद्धालुओं के लिए मां दुर्गा की भक्ति, दुर्गा सप्तशती का पाठ, मंत्र जप और सात्विक पूजा ही सर्वोत्तम मानी गई है.

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दस महाविद्याओं की भी होती है आराधना

गुप्त नवरात्रि के दौरान दस महाविद्याओं- काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की विशेष साधना का भी विधान बताया गया है. तंत्र परंपरा में इन महाविद्याओं को आदिशक्ति के दस दिव्य स्वरूप माना गया है. मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक इनकी उपासना करने से साधक को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मबल और देवी की कृपा प्राप्त होती है.

कब होगा गुप्त नवरात्रि का समापन?

गुप्त नवरात्रि का समापन नवमी तिथि को कन्या पूजन, हवन और मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ होता है. इस दिन श्रद्धालु व्रत का पारण करते हैं और मां दुर्गा से सुख, समृद्धि तथा परिवार की मंगलकामना करते हैं.

मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लाभ?

गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक साधनाओं का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, तप और देवी भक्ति का भी विशेष अवसर है. धार्मिक मान्यता है कि इन नौ दिनों में सच्चे मन से की गई पूजा-अर्चना, मंत्र जप और सात्विक जीवनशैली से मां भगवती की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

Tags: Dharmgupt navratri 2026religion news
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