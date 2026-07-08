Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि पर बन रहा है हर्षण और पुष्य योग का दुर्लभ संयोग, जानिए इसका महत्व,पूजा का शुभ समय और प्रमुख तिथियां

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि मां आदिशक्ति की आराधना का विशेष पर्व माना जाता है. मान्यता है कि इन नौ दिनों में श्रद्धा और विधि-विधान से देवी पूजा करने पर साधक को सुख, शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है. इस वर्ष गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हर्षण और पुष्य योग जैसे शुभ संयोग में हो रही है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ गया है. आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और नौ दिनों का पूरा कार्यक्रम.

वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई 2026 को दोपहर 3:12 बजे शुरू होगी और 15 जुलाई 2026 को सुबह 11:50 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर 15 जुलाई, बुधवार से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ माना जाएगा.

कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त

गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 जुलाई को सुबह 5:33 बजे से 10:09 बजे तक घट स्थापना का शुभ समय रहेगा. इस दौरान विधि-विधान से कलश स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा शुरू करना शुभ माना गया है.

हर्षण और पुष्य योग से बढ़ेगा पर्व का महत्व

इस बार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत दो शुभ योगों में हो रही है. प्रतिपदा तिथि पर हर्षण योग सुबह 8:04 बजे तक रहेगा. इसके बाद वज्र योग प्रारंभ होगा, जो अगले दिन सुबह तक प्रभावी रहेगा. वहीं पुष्य योग रात 9:46 बजे तक रहेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन शुभ योगों में की गई देवी आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है.

गुप्त नवरात्रि 2026 की प्रमुख तिथियां

15 जुलाई (बुधवार)- प्रतिपदा, कलश स्थापना और नवरात्रि प्रारंभ

16 जुलाई (गुरुवार)- द्वितीया

17 जुलाई (शुक्रवार)- तृतीया

18 जुलाई (शनिवार)- चतुर्थी

19 जुलाई (रविवार)-पंचमी

20 जुलाई (सोमवार)- षष्ठी

21 जुलाई (मंगलवार)- सप्तमी

22 जुलाई (बुधवार)- अष्टमी

23 जुलाई (गुरुवार)- नवमी, कन्या पूजन और व्रत समापन

गुप्त नवरात्रि का धार्मिक महत्व

गुप्त नवरात्रि को शक्ति साधना, मंत्र जप और देवी उपासना के लिए बेहद शुभ समय माना जाता है. कई साधक इस दौरान विशेष पूजा, हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से मां भगवती की आराधना करने पर जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है.