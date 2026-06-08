Home > धर्म > देवताओं ने रातों-रात बनाया था यह मंदिर, सूर्योदय होने से अधूरी रह गई संरचना, पढ़ें गोविंद देव के मंदिर की कथा

देवताओं ने रातों-रात बनाया था यह मंदिर, सूर्योदय होने से अधूरी रह गई संरचना, पढ़ें गोविंद देव के मंदिर की कथा

Govind Dev mandir: धर्म और सुकून की नगरी मथुरा में कई ऐतिहासिक मंदिर मौजूद हैं, जो न केवल अपनी भव्य वास्तुकला बल्कि गहरे आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध हैं. यहां के ‘गोविंद देव (भूत) मंदिर’ को रहस्यमयी माना जाता है. स्थानीय लोग कहते हैं कि, यह संरचना भगवान विष्णु के सम्मान में देवताओं और राक्षसों द्वारा रातों-रात बनाया गया था. आइए जानते हैं मंदिर जुड़े कुछ और रोचक तथ्य-

By: Lalit Kumar | Published: June 8, 2026 3:38:10 PM IST

गोविंद देव मंदिर वृंदावन.
गोविंद देव मंदिर वृंदावन.


Govind Dev mandir: धर्म और सुकून की नगरी मथुरा में कई ऐतिहासिक मंदिर मौजूद हैं, जो न केवल अपनी भव्य वास्तुकला बल्कि गहरे आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध हैं. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मानी जाने वाली मथुरा में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. यहां का श्रीकृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर और गोविंद देव मंदिर जैसे मंदिर श्रद्धा और इतिहास का अनूठा संगम प्रस्तुत करते हैं. यमुना तट पर बसे ये प्राचीन मंदिर सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहे हैं और मथुरा की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए हुए हैं. यहां के ‘गोविंद देव (भूत) मंदिर’ को रहस्यमयी माना जाता है. स्थानीय लोग कहते हैं कि, यह संरचना भगवान विष्णु के सम्मान में देवताओं और राक्षसों द्वारा रातों-रात बनाया गया था. हालांकि, मंदिर को इसलिए अधूरा छोड़ दिया गया क्योंकि वे इसे सूर्योदय से पहले पूरा नहीं कर पाए थे. आइए जानते हैं मंदिर जुड़े कुछ और रोचक तथ्य-

गोविंद देव मंदिर से जुड़ी रोचक धार्मिक मान्यताएं

गोविंद देव मंदिर से कई रोचक धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित भगवान गोविंद देव (श्रीकृष्ण) की प्रतिमा उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनाई थी. कहा जाता है कि, वज्रनाभ ने अपनी दादी से श्रीकृष्ण के स्वरूप का वर्णन सुनकर तीन प्रतिमाएं बनाई थीं. इनमें से गोविंद देव जी की प्रतिमा श्रीकृष्ण के मुखमंडल से सबसे अधिक मिलती-जुलती मानी जाती है.

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गोविंद देव के दर्शन से इच्छाएं होती हैं पूरी

एक अन्य मान्यता के अनुसार, वृंदावन में स्थापित मूल विग्रह को मुगल काल में सुरक्षित रखने के लिए वहां से हटाया गया था. बाद में इसे राजपरिवार के संरक्षण में स्थापित किया गया. भक्तों का विश्वास है कि गोविंद देव जी के दर्शन मात्र से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

देवताओं और राक्षसों ने बनाई थी मंदिर की संरचना

यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है और स्थानीय लोगों का मानना है कि इसे रातों-रात बनाया गया था. इसके अलावा, लोगों का मानना है कि यह संरचना भगवान विष्णु के सम्मान में देवताओं और राक्षसों दोनों द्वारा बनाई गई थी. ऐसा कहा जाता है कि मंदिर को इसलिए अधूरा छोड़ दिया गया क्योंकि वे इसे सूर्योदय से पहले पूरा नहीं कर पाए थे.

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मंदिर की भव्यता देख तिलमिला उठा था औरंगजेब

गोविंद देव मंदिर को ‘सात मंजिला मंदिर’ भी कहा जाता था. कभी इसकी भव्यता ऐसी थी कि इसे आगरा और दिल्ली से भी देखा जा सकता था. कहते हैं कि जब मुगल आक्रांता औरंगजेब ने अपने महल से इस मंदिर की ऊंची इमारत देखी, तो वह हैरान रह गया था. बताया जाता है कि मंदिर की कमलनुमा आकृति में करीब 200 हीरे-पन्ना जड़े हुए थे. मंदिर की चमक इतनी थी कि इसकी रोशनी मीलों दूर तक दिखाई देती थी. लेकिन, औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला कर दिया, करोड़ों रुपये के बेशकीमती हीरे लूट लिए और इस ऐतिहासिक धरोहर को काफी हद तक नष्ट कर दिया.

गोविंद देव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व

वृंदावन में स्थित गोविंद देव मंदिर का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली रहा है. बताया जाता है कि 1525 में श्री रूप गोस्वामी ने जंगल में भगवान कृष्ण की मूर्ति की खोज की थी. इसके बाद 1585 में राजा मान सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था. इस मंदिर की खास बात यह थी कि इसमें हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है. बाद में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया. इसके बाद जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने गोविंद देव जी की मूर्ति को जयपुर स्थानांतरित कर दिया, जहां यह आज भी विराजमान है. वर्तमान में वृंदावन स्थित यह मंदिर आंशिक रूप से ही खड़ा है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी कायम है.

आज भी मंदिर में होते हैं धार्मिक अनुष्ठान

स्थानीय लोगों की मानें तो भले ही यह मंदिर अब अधूरा है, लेकिन यहां आज भी पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं. खास बात यह है कि सूर्योदय से पहले मंगला आरती और दर्शन की परंपरा आज भी निभाई जाती है. यह मंदिर न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि इतिहास और रहस्यों में रुचि रखने वालों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

Tags: Dharmgovind dev mandirreligion news
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