Govardhan Puja 2026: दिन में नहीं कर पाए पूजा तो शाम को कब तक मिलेगा शुभ मुहूर्त? फटाफट नोट कर लें समय

Govardhan Puja Evening Muhurat: गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करने और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विशेष महत्व होता है. इस दिन भक्त अन्नकूट का भोग लगाते हैं और गायों की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. इस साल गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जा रही है. सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त निकल चुका है, ऐसे में कई भक्तों के मन में सवाल है कि अगर किसी वजह से दिन में पूजा नहीं कर पाए तो क्या शाम को भी गोवर्धन पूजा की जा सकती है? आइए जानते हैं शाम का शुभ मुहूर्त, प्रतिपदा तिथि और पूजा से जुड़ी जरूरी बातें.

शाम का शुभ मुहूर्त कब तक है?

दिल्ली के लिए जारी पंचांग के अनुसार, गोवर्धन पूजा का सायंकालीन शुभ मुहूर्त दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शाम 6 बजकर 02 मिनट तक बताया गया है. यानी जो भक्त सुबह पूजा नहीं कर पाए हैं, वे इस समय में पूजा कर सकते हैं. हालांकि, अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के कारण मुहूर्त में अंतर हो सकता है. इसलिए अपने स्थानीय पंचांग या मंदिर के निर्देशों को भी ध्यान में रखें.

शाम का मुहूर्त: 3:20 PM – 6:02 PM

गोवर्धन पूजा 2026: प्रतिपदा तिथि कब तक रहेगी?

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर शुरू हुई और 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है.

सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त क्या था?

नई दिल्ली में गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 40 मिनट से 8 बजकर 50 मिनट तक था. इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करना शुभ माना गया.

गोवर्धन पूजा की सरल विधि

गोवर्धन पूजा के दिन सुबह या निर्धारित शुभ मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद गाय के गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृति बनाएं. उसे फूलों और पत्तियों से सजाएं. भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करके रोली, अक्षत, फूल, धूप और दीप अर्पित करें. इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं और गाय की पूजा करके उसे हरा चारा तथा गुड़ खिलाएं. अंत में भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें.

क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों और उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था. तभी से इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है. यह पर्व प्रकृति, पशुधन और अन्न के प्रति आभार व्यक्त करने का भी प्रतीक है.