दिवाली के अगले दिन ही क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा, जानिए श्रीकृष्ण और इंद्रदेव से जुड़ी पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व

Govardhan Puja 2025: त्योहारों के मौसम में बाजार और घर चहल-पहल से भर जाते हैं. दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस की चहल-पहल देखने को मिलती है, जबकि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा पूरे वातावरण को कृष्णमय बना देती है. हर त्योहार किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़ा होता है. तो, क्या आप गोवर्धन पूजा के पीछे की कहानी जानते हैं? आइए जानें:

दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है?

गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की एक दिव्य लीला से जुड़ी है. ऐसा माना जाता है कि बृजवासी भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी में व्यस्त थे. हर कोई पूजा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए सभी अपनी क्षमतानुसार भगवान इंद्र के लिए प्रसाद और भोग की व्यवस्था करने में व्यस्त थे. यह सब देखकर श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि वे किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माता यशोदा ने उत्तर दिया कि वे इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रही हैं.मैया ने समझाया कि इंद्रदेव वर्षा लाते हैं और हमारी गायों के लिए भोजन और चारा उपलब्ध कराते हैं. यह सुनकर कृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, “माता, हमारी गायें गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं, इसलिए हमें उनकी ही पूजा करनी चाहिए. इंद्रदेव अहंकारी हैं और कभी दर्शन नहीं देते.” कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की. इससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी. वर्षा को बाढ़ में बदलते देख सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे. तब कृष्ण ने लोगों को वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया.सभी ग्रामवासी अपनी गायों सहित पर्वत के नीचे शरण लेने लगे. इससे इंद्रदेव और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति बढ़ा दी. इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए, भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा के प्रवाह को नियंत्रित करने का निर्देश दिया और शेषनाग से एक बाँध बनाकर जल को पर्वत से नीचे बहने से रोकने को कहा. इंद्र दिन-रात मूसलाधार वर्षा करते रहे. कृष्ण ने सात दिनों तक पर्वत को अपने हाथ पर धारण किया. इसके बाद, उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे. फिर वे भगवान ब्रह्मा के पास गए, जिन्हें तब पता चला कि कृष्ण कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे. यह सुनकर, वे भगवान कृष्ण के पास गए और क्षमा याचना की.इसके बाद, भगवान इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोजन कराया. तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं. गोबर के टीले बनाने की भी परंपरा है, जिन्हें फूलों से सजाया जाता है और उनके चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं. इन टीलों की परिक्रमा भी की जाती है, जिसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बराबर माना जाता है.

