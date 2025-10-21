Govardhan Puja 2025 Special: जानिए गोवर्धन पूजा पर कौन-से 5 भोग भगवान श्रीकृष्ण को सबसे प्रिय हैं, इन व्यंजनों से बढ़ेगी भक्ति और मिलेगा शुभ फल

Govardhan Puja Bhog : गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है, जो भगवान कृष्ण द्वारा ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है. इस दिन अन्नकूट का उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं. अगर आप भी इस गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो घर पर ये पाँच पारंपरिक और स्वादिष्ट प्रसाद बनाएँ. ये न केवल भगवान कृष्ण को प्रिय हैं, बल्कि बनाने में भी बेहद आसान हैं. आइए जानें कुछ खास व्यंजनों के बारे में जिन्हें आप इस साल गोवर्धन पूजा पर बना सकते हैं.
गोवर्धन पूजा के लिए 5 भोग (Govardhan Puja Bhog Idea)
कढ़ी-चावल
कढ़ी-चावल भगवान कृष्ण को चढ़ाए जाने वाले मुख्य प्रसादों में से एक है. यह व्यंजन हर घर में आसानी से बन जाता है और गोवर्धन पूजा के दौरान अन्नकूट प्रसाद का हिस्सा होता है. हल्की खट्टी करी और गरम चावल का यह मिश्रण एक स्वादिष्ट व्यंजन है और भगवान कृष्ण को भी यह बहुत पसंद है.
पूरी और सूजी का हलवा
हर पूजा के दौरान पारंपरिक रूप से पूरी और हलवा का मिश्रण बनाया जाता है. गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण को यह भोग लगाया जाता है. सूजी का हलवा घी, मेवे और चीनी से बनाया जाता है और भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है.
मिश्रित सब्ज़ी (अन्नकूट सब्जी)
अन्नकूट के दिन एक विशेष सब्ज़ी बनाई जाती है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है. लौकी, बैंगन, आलू, बीन्स और फूलगोभी जैसी कई मौसमी सब्ज़ियाँ एक साथ पकाई जाती हैं.
बेसन के लड्डू
बेसन के लड्डू भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं. घी में भुने बेसन, चीनी और मेवों से बने ये लड्डू प्रसाद के रूप में बहुत लोकप्रिय हैं. गोवर्धन पूजा पर इन्हें बनाना शुभ माना जाता है.
माखन और मिश्री भगवान कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक माने जाते हैं. गोवर्धन पूजा पर यह सरल लेकिन पवित्र प्रसाद चढ़ाया जाता है. यह प्रेम और भक्ति का प्रतीक है.
