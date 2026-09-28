Home > धर्म > पत्थरों से जितनी मंजिल का घर बनाओ, उतना ही बड़ा-पक्का घर मिलेगा! नागौर के गोपेश्वर महादेव की अनोखी मान्यता

पत्थरों से जितनी मंजिल का घर बनाओ, उतना ही बड़ा-पक्का घर मिलेगा! नागौर के गोपेश्वर महादेव की अनोखी मान्यता

Gopeshwar Mahadev Temple Nagaur: राजस्थान के नागौर में स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर भी अपनी अनोखी धार्मिक मान्यता के कारण श्रद्धालुओं के बीच चर्चा में रहता है. मान्यता के अनुसार, जो व्यक्ति अपने लिए घर बनाना चाहता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार पत्थर अर्पित करता है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यताएं-

By: Lalit Kumar | Published: September 28, 2026 8:53:07 AM IST

Gopeshwar Mahadev Temple Nagaur (Image- AI)
Gopeshwar Mahadev Temple Nagaur (Image- AI)


Gopeshwar Mahadev Temple Nagaur: राजस्थान अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है. यहां तमाम ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं और चमत्कार लोगों को हैरान करते हैं. यहां होने वाली घटनाएं लोगों की समझ से परे हैं. गोपेश्वर महादेव मंदिर इनमें से एक है. नागौर में स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर भी अपनी अनोखी धार्मिक मान्यता के कारण श्रद्धालुओं के बीच चर्चा में रहता है. यहां भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाले भक्त दर्शन और पूजा के साथ एक खास परंपरा का पालन करते हैं. मंदिर से जुड़ी स्थानीय मान्यता के अनुसार, जो व्यक्ति अपने लिए घर बनाना चाहता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार पत्थर अर्पित करता है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यताएं-

घर की मंजिल से जुड़ी है पत्थर चढ़ाने की परंपरा

स्थानीय मान्यता के मुताबिक, अगर कोई भक्त एक मंजिल का घर बनाना चाहता है तो वह एक पत्थर अर्पित करता है. इसी तरह दो मंजिल के घर की इच्छा रखने वाला दो पत्थर और तीन मंजिल के लिए तीन पत्थर चढ़ाने की परंपरा बताई जाती है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भगवान गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना कर इस तरह पत्थर चढ़ाने से घर बनाने की मनोकामना पूरी होती है. हालांकि, यह धार्मिक आस्था और स्थानीय परंपरा है.

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क्यों खास है गोपेश्वर महादेव मंदिर?

भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में भक्त अलग-अलग तरीकों से अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं. कहीं जलाभिषेक की परंपरा प्रसिद्ध है, तो कहीं विशेष फूल या अन्य पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है. गोपेश्वर महादेव मंदिर में पत्थर अर्पित करने की परंपरा इसे स्थानीय धार्मिक संस्कृति से जोड़ती है. यहां आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव से सुख-समृद्धि और अपने घर-परिवार के कल्याण की कामना करते हैं. खास तौर पर जिन लोगों के मन में अपना घर बनाने की इच्छा होती है, वे इस मान्यता के अनुसार मंदिर में पत्थर चढ़ाते हैं.

पत्थर क्यों बनता है मनोकामना का प्रतीक?

घर इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक माना जाता है. ऐसे में घर की मंजिलों के अनुरूप पत्थर चढ़ाना भक्त की इच्छा को प्रतीकात्मक रूप से भगवान के सामने रखने का एक तरीका माना जा सकता है. पत्थर को मजबूत और टिकाऊ माना जाता है, इसलिए यह परंपरा घर की मजबूती और स्थायित्व की कामना से भी जुड़ी हुई दिखाई देती है.

Tags: Dharmfamous temple in indiareligion news
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