गोंडा का अनोखा काली भवानी मंदिर! सप्तमी पर जनेऊ और करधनी चढ़ाने की परंपरा, त्रेता युग से जुड़ी इसकी मान्यता

Gonda Kali Bhawani Temple: भारत में प्राचीन काल से कई रहस्यमयी मंदिर हैं. यहां होने वाली घटनाएं और मान्यताएं लोगों को हैरान करती हैं. उत्तर प्रदेश के गोंडा में मां दुर्गा का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, जहां नवरात्रि के दौरान आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलता है. यहां माता के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताएं इसे खास बनाती हैं. कहा जाता है कि, इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग में राजा दिलीप ने कराई थी. वहीं, नवरात्रि की सप्तमी पर जनेऊ और करधनी चढ़ाने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है. अब सवाल है कि आखिर, क्या है गोंडा के काली भवानी मंदिर की कहानी और कैसे जुड़ा इसका संबंध प्राचीन काल से? आइए जानते हैं.

त्रेता युग से जुड़ी है मंदिर की मान्यता

उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर के स्टेशन रोड के पास स्थित काली भवानी मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. मंदिर की स्थापना को लेकर मान्यता है कि इसका संबंध त्रेता युग से है और अयोध्या के राजा दशरथ के पिता महाराजा दिलीप ने यहां माता की स्थापना कराई थी. मंदिर के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार, महाराजा दिलीप इस स्थान पर गायों की सेवा करने आया करते थे. एक दिन आराम करते समय उन्हें स्वप्न में माता के दर्शन हुए. मान्यता है कि माता ने उन्हें इसी स्थान पर अपनी स्थापना कराने का संकेत दिया. इसके बाद यहां मंदिर बनवाया गया और धीरे-धीरे यह स्थान देवी उपासना का प्रमुख केंद्र बन गया.

काली भवानी नाम कैसे पड़ा?

मंदिर में आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन इसका नाम काली भवानी मंदिर है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, यहां विराजमान देवी की प्रतिमा काले पत्थर की है, इसी वजह से मंदिर को काली भवानी के नाम से जाना जाने लगा. मंदिर से जुड़ी परंपराओं में देवी को शक्ति और रक्षा का स्वरूप माना जाता है. नवरात्रि के दौरान यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है. भक्त माता के दर्शन करते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. मंदिर में हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का भी विशेष महत्व माना जाता है.

सप्तमी पर जनेऊ और करधनी चढ़ाने की परंपरा

काली भवानी मंदिर से जुड़ी स्थानीय धार्मिक परंपराओं में नवरात्रि की सप्तमी पर जनेऊ और करधनी अर्पित करने का उल्लेख मिलता है. जनेऊ को हिंदू परंपरा में पवित्रता, अनुशासन और धार्मिक संकल्प का प्रतीक माना जाता है, जबकि करधनी कमर में पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण है. श्रद्धालु अपनी आस्था और मनोकामनाओं के साथ माता को वस्त्र, आभूषण और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं. ऐसी परंपराएं मंदिरों की स्थानीय पहचान और पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती हैं. हालांकि, सप्तमी पर जनेऊ और करधनी चढ़ाने की परंपरा के विशिष्ट इतिहास के बारे में प्रमाणित जानकारी सीमित है.

नवरात्रि में क्यों उमड़ते हैं श्रद्धालु?

काली भवानी मंदिर में नवरात्रि के दोनों पर्व- चैत्र और शारदीय नवरात्रि- के दौरान विशेष चहल-पहल रहती है. सोमवार और शुक्रवार को भी यहां श्रद्धालुओं की अच्छी-खासी भीड़ जुटने की जानकारी मिलती है. भक्त मां के दर्शन कर पूजा-पाठ करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं.