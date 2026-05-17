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Gold In Astrology: इन राशियों के लिए सोना बन सकता है तरक्की, जानिए आपकी कुंडली क्या कहती है

Gold In Astrology: ज्योतिष शास्त्र में सोने को सूर्य और गुरु ग्रह से जुड़ी शुभ धातु माना गया है. मेष, सिंह, धनु और मीन राशि वालों के लिए सोना लाभकारी माना जाता है, जबकि वृषभ और कुंभ राशि वालों को इसे पहनने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 17, 2026 8:02:12 PM IST

हर किसी के लिए शुभ नहीं होता सोना
हर किसी के लिए शुभ नहीं होता सोना


Gold In Astrology: ज्योतिष शास्त्र में सोने को बेहद महत्वपूर्ण और शुभ धातु माना गया है. मान्यता है कि इस धातु का संबंध सूर्यदेव और गुरु ग्रह यानी बृहस्पति से होता है. कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और गुरु मजबूत स्थिति में होते हैं, उनके लिए सोना पहनना लाभकारी साबित हो सकता है. सोना धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ने, सम्मान मिलने और जीवन में तरक्की के अवसर मिलने की मान्यता भी है.हालांकि ज्योतिष के अनुसार यह धातु हर व्यक्ति और हर राशि के लिए समान रूप से शुभ नहीं मानी जाती. कुछ राशियों को इसे पहनने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

मेष राशि वालों के लिए शुभ माना जाता है सोना

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मेष राशि के लोगों के लिए सोना पहनना अच्छा माना जाता है. कहा जाता है कि इसे धारण करने से उनके अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस बढ़ सकता है. साथ ही करियर और कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर भी मिल सकते हैं.

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सिंह राशि वालों को मिल सकता है मान-सम्मान

सिंह राशि के जातकों के लिए भी सोना लाभकारी माना गया है. मान्यता है कि सोना पहनने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना रहती है. कई लोग इसे नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से भी जोड़कर देखते हैं.

धनु राशि वालों के लिए खास शुभ

धनु राशि का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है और सोना भी गुरु ग्रह से जुड़ी धातु मानी जाती है. ऐसे में धनु राशि वालों के लिए सोना विशेष रूप से शुभ बताया गया है. कहा जाता है कि इसे पहनने से भाग्य मजबूत हो सकता है और नौकरी, शिक्षा व वैवाहिक जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है.

मीन राशि वालों को भी हो सकता है लाभ

मीन राशि के लोगों के लिए भी सोना पहनना शुभ माना जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और किस्मत का साथ मिलने की संभावना बढ़ सकती है. वृषभ राशि वालों को बरतनी चाहिए सावधानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि के लोगों के लिए सोना हमेशा फायदेमंद नहीं माना जाता. कहा जाता है कि शुक्र और गुरु ग्रह के संबंध की वजह से इस राशि वालों को बिना किसी विशेषज्ञ सलाह के सोना धारण नहीं करना चाहिए.

कुंभ राशि वाले सोच-समझकर पहनें सोना

कुंभ राशि के जातकों को भी सोना पहनने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि बिना उचित सलाह के सोना पहनने से जीवन में चुनौतियां बढ़ सकती हैं. इसलिए बेहतर माना जाता है कि किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर ही इसे धारण किया जाए. ज्योतिष में माना जाता है कि व्यक्ति की कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार धातुओं का प्रभाव अलग-अलग हो सकता है. इसी वजह से किसी भी धातु को धारण करने से पहले उसकी ज्योतिषीय उपयुक्तता जानना जरूरी माना जाता है ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव मिल सके.

Tags: gold in astrologygold wearing benefits
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