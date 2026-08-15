Home > धर्म > छोटी काशी’ का अनोखा रहस्य! रावण ने गुस्से में दबा दिया था शिवलिंग, आज भी नीचे झुककर होते हैं महादेव के दर्शन

छोटी काशी’ का अनोखा रहस्य! रावण ने गुस्से में दबा दिया था शिवलिंग, आज भी नीचे झुककर होते हैं महादेव के दर्शन

Gola Gokarnanath Temple: भारत में भगवान शिव के ऐसे कई मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं और रहस्यमयी कथाएं भक्तों को अपनी ओर खींचती हैं. इनके बारे में सुनने के बाद तो इन्हें करीब से देखने की इच्छा होती है. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित गोला गोकर्णनाथ मंदिर भी ऐसा ही एक प्रसिद्ध शिवधाम है. इसको श्रद्धा से ‘छोटी काशी’ भी कहा जाता है. पढ़िए इससे जुड़ी रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: August 15, 2026 12:00:20 PM IST

गोला गोकर्णनाथ मंदिर
गोला गोकर्णनाथ मंदिर


Gola Gokarnanath Temple: भारत में भगवान शिव के ऐसे कई मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं और रहस्यमयी कथाएं भक्तों को अपनी ओर खींचती हैं. इनके बारे में सुनने के बाद तो इन्हें करीब से देखने की इच्छा होती है. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित गोला गोकर्णनाथ मंदिर भी ऐसा ही एक प्रसिद्ध शिवधाम है. इसको श्रद्धा से ‘छोटी काशी’ भी कहा जाता है. सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात है यहां विराजमान शिवलिंग से जुड़ी वह कथा, जिसका संबंध लंकापति रावण से बताया जाता है.

मान्यता है कि, रावण भगवान शिव का परम भक्त था और अपनी कठोर तपस्या से उन्हें प्रसन्न करने में सफल हुआ था. एक बार रावण भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था. लेकिन, इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई, जिसने गोला गोकर्णनाथ को हमेशा के लिए रहस्यमयी बना दिया. पढ़िए इस चमत्कारी शिवलिंग से जुड़ी रोचक कथा-

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रावण और शिवलिंग से जुड़ी है कथा

लोक कथा के अनुसार, रावण भगवान शिव की आराधना के बाद उनसे उन्हें लंका ले जाने का वर मांगता है. भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी दिव्य उपस्थिति से जुड़े शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति दी, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी थीं. यही कि, रास्ते में शिवलिंग को धरती पर नहीं रखना है. यदि ऐसा होता, तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा. यात्रा के दौरान रावण के सामने ऐसी परिस्थिति आई कि उसे शिवलिंग को कुछ समय के लिए नीचे रखना पड़ा. जैसे ही शिवलिंग ने धरती को स्पर्श किया वैसे ही वह वहीं स्थापित हो गया.

गुस्से में रावण ने दबाया था शिवलिंग?

गोला गोकर्णनाथ की स्थानीय मान्यता है कि, जब रावण को एहसास हुआ कि शिवलिंग अब वहां से नहीं उठ पाएगा, तो वह क्रोधित हो गया. उसने पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग को दबाने की कोशिश की. इसी दौरान उसके अंगूठे के दबाव से शिवलिंग धरती में धंस गया. इसी कथा को मंदिर के नाम और यहां मौजूद शिवलिंग की विशेष आकृति से भी जोड़ा जाता है. ‘गोकर्ण’ शब्द का अर्थ गाय के कान से संबंधित माना जाता है और लोकमान्यता में यहां की आकृति को भी इससे जोड़ा जाता है.

आज भी झुककर क्यों करते हैं दर्शन?

गोला गोकर्णनाथ मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि, यहां भक्तों को शिवलिंग के दर्शन के लिए नीचे की ओर झुकना पड़ता है. यही विशेषता इस मंदिर से जुड़ी रावण वाली कथा को और रोचक बना देती है. भक्तों का मानना है कि रावण ने जिस शिवलिंग को अपनी शक्ति से दबाने की कोशिश की थी, वह आज भी धरती के भीतर अपनी दिव्यता के साथ विराजमान है. दर्शन के दौरान श्रद्धालु सिर झुकाकर महादेव का आशीर्वाद लेते हैं.

क्यों कहलाता है ‘छोटी काशी’?

भगवान शिव की आराधना के प्रमुख केंद्र के रूप में गोला गोकर्णनाथ की विशेष पहचान है. यहां सावन के महीने में दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. कांवड़िए पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं. धार्मिक महत्व और शिवभक्ति की गहरी परंपरा के कारण इस स्थान को ‘छोटी काशी’ की उपमा दी जाती है.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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