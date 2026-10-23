घटोत्कच की शक्तिशाली पत्नी अहिलावती कौन थीं? नागलोक से जुड़ा क्या है रहस्य, जिनके पुत्र बने कलियुग में खाटू श्याम

Barbarik Mother Ahilawati Story: महाभारत की कथाओं में जब भीम के पराक्रमी पुत्र घटोत्कच का जिक्र होता है, तो उनकी वीरता की चर्चा जरूर होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, उनकी पत्नी अहिलावती भी एक असाधारण स्त्री मानी जाती हैं? कहीं उन्हें नागकन्या बताया गया है, तो कहीं मौरवी और कामकंटका के नाम से जाना जाता है. धार्मिक लोककथाओं के अनुसार, अहिलावती ने अपने पुत्र बर्बरीक को ऐसी शिक्षा दी, जिसने उन्हें महान योद्धा बनाया. यही बर्बरीक आगे चलकर कलियुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाने लगे. अब सवाल है कि आखिर, कौन थीं अहिलावती और नागलोक से उनका क्या संबंध बताया जाता है? आइए जानते हैं इस रोचक कथा को.

कौन थीं घटोत्कच की पत्नी अहिलावती?

पौराणिक और क्षेत्रीय कथाओं में अहिलावती को घटोत्कच की पत्नी और बर्बरीक की माता बताया गया है. कुछ परंपराओं में उनका नाम मौरवी या मोरवी मिलता है, जबकि कहीं उन्हें कामकंटका भी कहा गया है. हालांकि, उनके जन्म और परिवार को लेकर अलग-अलग कथाएं प्रचलित हैं.

एक कथा के अनुसार, मौरवी असुरराज मुर की पुत्री थीं. वहीं, दूसरी लोकपरंपरा में उन्हें नागकन्या कहा गया है और उनका संबंध नागराज वासुकि से जोड़ा जाता है. इन दोनों मान्यताओं में अंतर है, इसलिए इन्हें एक ही निर्विवाद ऐतिहासिक विवरण नहीं माना जा सकता है.

क्या है अहिलावती और नागलोक का रहस्य?

अहिलावती से जुड़ी नागलोक की कथा भक्तों के बीच खास दिलचस्पी पैदा करती है. लोककथा के अनुसार, उनका संबंध नागवंश से था और नागलोक की दिव्य शक्तियों का प्रभाव उनके जीवन पर माना जाता था. इसी परंपरा में उनके पुत्र बर्बरीक को असाधारण सामर्थ्य वाला योद्धा बताया गया है. कुछ प्रचलित कथाओं में अहिलावती अपने पुत्र को नागलोक ले जाती हैं, जहां नागराज वासुकि उसे अमृत प्रदान करते हैं. इस प्रसंग को बर्बरीक की शक्ति और दिव्यता से जोड़कर देखा जाता है.

मां अहिलावती ने बेटे को बनाया महान योद्धा

कथाओं के अनुसार, बर्बरीक बचपन से ही साहसी और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे. उनकी माता अहिलावती ने उन्हें शस्त्र विद्या, युद्ध कौशल और धर्म के रास्ते पर चलने की सीख दी. कुछ लोककथाओं में बताया जाता है कि उन्होंने बर्बरीक को कमजोर और असहाय लोगों की रक्षा करने का महत्व समझाया. इन्हीं शिक्षाओं के कारण बर्बरीक ने युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देने का संकल्प लिया. मान्यता है कि भगवान शिव की तपस्या से उन्हें तीन दिव्य बाण प्राप्त हुए थे. इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत बताई जाती है कि वे अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे.

बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम?

महाभारत युद्ध से जुड़ी प्रचलित कथा के अनुसार, बर्बरीक कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल होने जा रहे थे. जब भगवान श्रीकृष्ण को उनके संकल्प और तीन बाणों की शक्ति का पता चला, तो उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली. बताया जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया. उनके इस महान त्याग से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें कलियुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया. इसी मान्यता के आधार पर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में बाबा श्याम की पूजा होती है. भक्त उन्हें प्रेम से ‘हारे का सहारा’ कहते हैं और मानते हैं कि वे संकट में पड़े लोगों की सहायता करते हैं.

अहिलावती की कथा क्यों है खास?

अहिलावती की कथा केवल एक शक्तिशाली योद्धा की माता की कहानी नहीं है. इसमें मातृत्व, शिक्षा, साहस और धर्म के प्रति समर्पण जैसे भाव भी जुड़े हैं. नागकन्या होने की मान्यता हो या असुरराज मुर की पुत्री वाली कथा- अलग-अलग परंपराएं उन्हें एक असाधारण चरित्र के रूप में प्रस्तुत करती हैं.