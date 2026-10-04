घटोत्कच की मौत पर क्यों खुश उठे श्रीकृष्ण? महाभारत के युद्ध का कर्ण से जुड़ा वो रहस्य, जिसने बचाई थी अर्जुन की जान

Mahabharat Ghatotkach Death Story: महाभारत के युद्ध से तो हम सभी वाकिफ हैं, जहां धर्म और अधर्म के बीच हुए संघर्ष ने इतिहास की दिशा बदल दी. कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़े गए इस महायुद्ध में कई ऐसे रहस्य, घटनाएं और कहानियां छिपी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. इनमें कुछ प्रसंग आज भी लोगों को हैरान करते हैं. ऐसा ही एक रोचक प्रसंग घटोत्कच की मौत से जुड़ा है. गौर करने वाली बात तो यह है कि, घटोत्कच की मौत से जहां पांडवों में शोक छा गया था, वहीं भगवान श्रीकृष्ण खुश हुए थे.

जी हां, युद्ध में जब भीम के पुत्र घटोत्कच की मृत्यु हुई, तो पांडवों के शिविर में शोक छा गया. अपने वीर योद्धा को खोकर अर्जुन और दूसरे पांडव दुखी थे, लेकिन श्रीकृष्ण के चेहरे पर खुशी दिखाई दी. ऐसे में सवाल है कि आखिर, ऐसा क्या हुआ था कि घटोत्कच की मौत पर श्रीकृष्ण प्रसन्न हो उठे? क्या उन्हें अपने ही पक्ष के एक शक्तिशाली योद्धा की मृत्यु का दुख नहीं था? पढ़िए महाभारत की इस रोचक कथा के बारे में-

घटोत्कच ने कौरव सेना में मचा दिया था हाहाकार

महाभारत के युद्ध में घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे. उन्हें मायावी युद्ध में महारत हासिल थी. रात के समय उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती थी. युद्ध के दौरान घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया. वे कभी विशाल रूप धारण करते, तो कभी ऐसी माया रचते कि कौरव योद्धाओं के लिए उनका सामना करना मुश्किल हो जाता था.

कुल मिलाकर घटोत्कच के हमलों से दुर्योधन की सेना में हड़कंप मच गया. कौरव पक्ष के कई योद्धा परेशान हो उठे. दुर्योधन को लगा कि यदि घटोत्कच को जल्द नहीं रोका गया, तो उसकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. ऐसे में उसने कर्ण से घटोत्कच का वध करने की गुहार लगाई.

कर्ण के पास था इंद्रदेव का दिव्य अस्त्र

कर्ण के पास एक बेहद शक्तिशाली अस्त्र था, जिसे वासवी शक्ति कहा जाता है. मान्यता के अनुसार, कर्ण ने यह अस्त्र इंद्रदेव से प्राप्त किया था. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इससे जिस पर निशाना लगाया जाता, उसका बचना बेहद कठिन था. लेकिन, कर्ण इस अस्त्र का इस्तेमाल केवल एक बार कर सकते थे.

कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था. वह अर्जुन को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता था और युद्ध में उसे हराने के लिए इस दिव्य शक्ति को बचाकर रखे हुए था. श्रीकृष्ण भी जानते थे कि यदि कर्ण ने वासवी शक्ति अर्जुन पर चला दी, तो उनके लिए अर्जुन को बचाना बेहद मुश्किल होगा.

घटोत्कच की मृत्यु पर क्यों प्रसन्न हुए श्रीकृष्ण?

जब घटोत्कच ने कौरव सेना पर भीषण हमला किया, तो कर्ण के सामने उसे रोकने का बड़ा संकट खड़ा हो गया. दुर्योधन की सेना को बचाने के लिए कर्ण ने आखिरकार वासवी शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पर कर दिया. दिव्य अस्त्र के प्रहार से घटोत्कच की मृत्यु हो गई.

घटोत्कच की मौत से पांडवों में शोक छा गया. भीम अपने पुत्र को खोकर गहरे शोक में डूब गए और अर्जुन भी दुखी थे. लेकिन श्रीकृष्ण प्रसन्न दिखाई दिए. इसकी वजह यह थी कि कर्ण अपना सबसे शक्तिशाली एकबार इस्तेमाल होने वाला अस्त्र खर्च कर चुका था. अब वह वासवी शक्ति से अर्जुन पर हमला नहीं कर सकता था.

घटोत्कच ने कैसे बचाई अर्जुन की जान?

श्रीकृष्ण जानते थे कि कर्ण और अर्जुन का आमना-सामना होना तय है. यदि कर्ण के पास वासवी शक्ति बची रहती, तो अर्जुन की जान गंभीर खतरे में पड़ सकती थी. घटोत्कच ने अपने पराक्रम से कौरव सेना को इतना परेशान कर दिया कि कर्ण को मजबूर होकर उस अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा. इस तरह घटोत्कच की मृत्यु पांडवों के लिए बड़ा दुख थी, लेकिन युद्ध की रणनीति के लिहाज से इससे अर्जुन का एक बड़ा खतरा टल गया. श्रीकृष्ण की खुशी घटोत्कच की मौत के लिए नहीं, बल्कि कर्ण के उस घातक अस्त्र के निष्प्रभावी हो जाने के कारण थी.