Gem Astrology: जानिए कौन सा रत्न पहनते ही दौड़कर आएगा धन और बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Gemstone for Money: रत्न शास्त्र में कई ऐसे रत्नों की जानकारी मिलती है, जिन्हें धारण करने से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. इन्हीं में एक विशेष रत्न है स्फटिक, जिसे धारण करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन-धान्य में वृद्धि होती है. ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि स्फटिक मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे पहनने से उनकी कृपा आसानी से मिलती है. यही कारण है कि ज्योतिर्विद आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस रत्न को धारण करने की सलाह देते हैं. तो आइए जानते हैं स्फटिक रत्न का महत्व, और इसके लाभ

स्फटिक रत्न

स्फटिक एक पारदर्शी और रंगहीन रत्न होता है. मान्यता है कि स्वयं मां लक्ष्मी इसे अपने कंठ में धारण करती हैं, इसलिए इसे कंठ हार भी कहा जाता है. रत्न शास्त्र के अनुसार, स्फटिक को पहनने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धारण करने वाले को शुभ फल मिलते हैं.

स्फटिक पहनने के लाभ

ज्योतिष शास्त्र में स्फटिक को अत्यंत शुभ रत्न माना गया है. मान्यता है कि इसकी माला धारण करने से आर्थिक सफलता प्राप्त होती है और धन की कमी दूर होती है. यह परिवारिक कलह को कम करने में सहायक होता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है. तिजोरी में स्फटिक की माला रखने से आय और संपत्ति में वृद्धि होती है.

स्फटिक धारण करने का शुभ समय

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, बुधवार या शुक्रवार को स्फटिक रत्न धारण करना सबसे शुभ माना जाता है. इन दिनों इसे पहनने से अटके हुए कार्य पूरे होते हैं, नौकरी और व्यवसाय में तरक्की मिलती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं. स्फटिक को गले की माला या अंगूठी के रूप में धारण करना लाभकारी रहता है.

