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Gayatri Jayanti 2026: कौन हैं गायत्री देवी? जिनके नाम किया जाता गायत्री मंत्र का जप, ब्रह्मा जी से कनेक्शन

Gayatri Jayanti 2026 Muhurat Puja Vidhi: ज्येष्ठ शु्क्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर गायत्री जयंती मनाई जाती है. इस बार गायत्री जयंती गुरुवार 25 जून 2026 को पड़ रही है. गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने वाला सद्बुद्धि के मामले में औरों से कहीं आगे रहता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आखिर, गायत्री देवी कौन हैं? कब है गायत्री जयंती?

By: Lalit Kumar | Published: June 12, 2026 2:57:00 PM IST

जानिए, कब है गायत्री जयंती 2026.
जानिए, कब है गायत्री जयंती 2026.


Gayatri Jayanti 2026 Muhurat Puja Vidhi: ज्येष्ठ शु्क्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर गायत्री जयंती मनाई जाती है. इस बार गायत्री जयंती गुरुवार 25 जून 2026 को पड़ रही है. इस वर्ष यह पर्व बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, जो स्वयं ‘गुरु’ और ‘ज्ञान’ का दिन है, जिससे इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है. बता दें कि, माता गायत्री को वेदों की जननी (वेदमाता) कहा गया है. क्योंकि, गायत्री माता से ही वेदों का जन्म हुआ है. ऐसी मान्यता है कि चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र ही है. इनकी अराधना स्वयं भगवान शिव, श्रीहरि विष्णु और ब्रह्मा करते हैं. अगर आपने इस मंत्र को मन में बैठा लिया तो चारों वेदों के सार को भी समझ जाएंगे. पौराणिक मान्यतानुसार, गायत्री माता ब्रह्मा जी के सभी गुणों से युक्त हैं. यही वजह है गायत्री माता की पूजा करने से ब्रह्मा जी, देवी सरस्वती और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है. 

हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को बेहद शक्तिशाली माना गया है, जो उन्हीं ने नाम पर है. इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने वाला सद्बुद्धि के मामले में औरों से कहीं आगे रहता है. अब सवाल है कि आखिर, इस साल गायत्री जयंती कब है? उस दिन किन शुभ योगों का हो रहा निर्माण? माता गायत्री की पूजा विधि क्या है? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

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गायत्री देवी कौन हैं?

गायत्री मंत्र का जाप तो आप भी करते होंगे, लेकिन क्या जानते हैं कि गायत्री माता कौन हैं? ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि, मां गायत्री को वेदमाता, देवमाता और विश्वमाता कहा जाता है, क्योंकि वे केवल एक पौराणिक देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त संतुलन, ऊर्जा और प्रखर मेधा की अधिष्ठात्री हैं. गायत्री को लेकर कई पौराणिक कहानियां हैं. एक पौराणिक कथा में देवी गायत्री को ब्रह्मा जी की पत्नी बताया गया है. ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सरस्वती के बारे में तो सभी लोग जानते हैं लेकिन कई पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा जी की 5 पत्नी बताई गई हैं. इनमें सरस्वती, गायत्री, सावित्री, श्रद्धा और मेधा हैं. 

गायत्री जयंती 2026 का शुभ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि, दृक पंचांग के मुताबिक, इस बार गायत्री जयंती 25 जून 2026 दिन गुरुवार को पड़ रही है. ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जून को शाम 06 बजकर 12 मिनट से होगी. एकादशी तिथि की समाप्ति 25 जून को रात 8 बजकर 09 मिनट पर होगी. 

गायत्री जयंती 2026 शुभ योग

गायत्री जयंती पर रवि योग का विशेष संयोग बनेगा. यह शुभ योग सुबह 5 बजकर 56 मिनट से लेकर शाम 4 बजकर 29 मिनट तक प्रभाव में रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह योग किसी भी कार्य में आने वाली बाधा को दूर करता है.

गायत्री जयंती पूजा विधि

सुबह नींद खुलने पर सबसे पहले माता गायंत्री का ध्यान करें. स्नान के बाद घर के पूजा स्थल पर माता गायत्री की तस्वीर लगाएं. फिर शरीर पर गंगाजल छिड़ककर माता गायत्री के सामने घी का दीया जलाएं. इसके बाद वेदमाता गायत्री को फूल, अक्षत, रोली, चंदन और मिठाई चढ़ाएं. इस दिन पुरुषों को विशेषतौर पर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए. गायत्री जयंती पर कम से कम 27 और अधिकतम 1008 बार जाप करें.

गायत्री मंत्र

“ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्”

ब्रह्मा जी से कैसे हुआ गायत्री देवी का विवाह 

एक धार्मिक कथा के अनुसार, भगवान ब्रह्मा एक यज्ञ में जा रहे थे. लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उस समय उनके साथ नहीं थीं. ब्रह्मा के बार-बार बुलाने पर भी देवी सरस्वती यज्ञ में शामिल नहीं हो पाई. इसलिए उन्होंने देवी गायत्री से विवाह करके उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए कहा. इस तरह समय की आवश्यकता को देखते हुए देवी गायत्री का विवाह ब्रह्मा जी से हुआ.

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